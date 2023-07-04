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Намастэ – что это такое и для чего оно нужно

Многие из людей видели это своими глазами, но не многие понимают смысл этого. Изучаем Намастэ.
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Приветствие читателю. Намастэ.

Пожалуй, так будет более правильно начинать писать статью данного блога, поскольку постоянные читатели блога уже, вероятно, догадались, что этот блог старается освещать новости из мира Азии и буддизма, разбавляя их разными видами философии и размышлениями об окружающем мире.

В этой статье мы поговорим об одном из очень важных явлений, присущих государству Индия, некоторым странам, являющимся соседями Индии, а также всем любителям мирной философии буддизма. Как вы уже понимаете, речь сегодня пойдёт о приветствии друг друга.

Многие из людей видели это явление своими глазами, но не многие читатели понимают его смысл. Мы специально пишем слово «явление», поскольку «Намастэ» является целым комплексом действий, производимых одновременно и одномоментно – это и жест руками, и движение головой, и немного даже движение корпусом или телом. Кроме того, «Намастэ» состоит и из движения мысли и подразумевает собой передачу невидимых человеческому глазу эмоций и излучений иного рода.

Кстати говоря, если уж мы затронули здесь тему эмоций и глаз как органов зрения, то стоит упомянуть о старой русской примете, дожившей до наших дней. Некоторые люди не верят в приметы, но в данном случае она является скорее проявлением законов физики и вселенной, нежели приметой. Речь идёт о суеверии, которое гласит о том, что перед покупкой жилья или вхождением в неизвестное место люди обычно запускают в помещение кошку, которая проверяет помещение на пригодность для проживания. Кошка.
Известно, что некоторые животные обладают чувствительностью, недостижимой для современного человека. Так например, собаки имеют нюх, способный почуять искомый предмет на большом расстоянии, летучие мыши умеют видеть в темноте при помощи ультразвуковой эхолокации, дельфины умеют слышать звуки высокой частоты колебания и так далее. В некоторых древних источниках информации было сказано о том, что кошки умеют чувствовать настроение, эмоции и даже видеть так называемую «ауру» человека. Так вот, эти самые эмоции, настроение и невидимые человеческому глазу излучения человеческого организма также передаются в момент приветствия «Намастэ».

Начнём описание явления «Намастэ» с простой и грубой части – то есть с проявлений, видимых глазу современного homo sapiens. Во время приветствия друг друга индуисты, буддисты да и просто добрые люди складывают обе свои ладони вместе, таким образом чтобы нервные окончания всех пальцев руки и ладоней соприкасались симметрично. Линия соприкосновения ладоней при этом находится ровно по центру оси «лево-право» относительно человека, использующего жест руками. Вся левая половина тела человека становится отражением всей правой половины тела. Между ладонью и следующей за ней костью руки, так называемой «второй костью» руки, образуется угол, чуть больший 90 градусов.

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Статуя Намастэ. Бали. Индонезия.

Сделаем небольшое уточнение о второй кости руки. В современном русском языке эта кость называется словом «предплечье», но это название является искажённым по прошествии многих столетий истории языка, поскольку плечом скорее является сустав, нежели третья кость руки. Более тысячи лет назад на Руси эта кость называлась словом «Локоть» и именно ею люди мерили размеры небольших бытовых предметов. Но этот вопрос мы оставим историкам и будем называть кости руки по номерам, начиная от краёв пальцев, дабы не начинать споров о том, как было раньше и куда оно всё пропало.

Учитывая нашу независимую от истории методику именования частей тела, при выполнении приветствия «Намастэ» руками, угол между первой и второй частью руки будет чуть более 90 градусов, угол между второй и третей костями будет примерно равен 90 градусов, а угол между третьей костью и грудью зависит от высоты, на которую приветствующий человек поднимает свои ладони – чем выше подняты ладони, тем больше будет этот угол.

Кроме жеста руками в процессе приветствия Намастэ используются также наклон других частей человеческого тела. Это может быть наклон головы вниз, наклон груди вниз, либо сочетание обоих наклонов. Приветствие типа «Намасте» сохранилось даже в такой недоступной и необычной стране Азии как Япония, жители которой изолировались от своих соседей на когда-то необитаемом острове. В японской культуре и традиции Намастэ сохранилось в виде поклонов головой и грудью, но движение рук было по какой-то причине утрачено. Можно сказать, что японское приветствие является упрощённой версией индийско-буддийского варианта Намастэ.

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Статуя в состоянии Намастэ. Таиланд.

Перейдём к буквальному смыслу приветствия Намастэ и этимологии названия этого действия. Название «Намастэ» является словом древнего языка Санскрит – नमस्ते ( IAST: namaste) и происходит от двух других санскритских слов или корней – «намах» и «тэ». Первое означает «поклон», в то время как второе означает «тебе». Таким образом, сочетая два эти слова, имеем смысл «поклон тебе». Но как это обычно бывает в Азии, не всё так просто как может показаться на первый взгляд. За простыми словами поклона стоят намного более важные и фундаментальные понятия. Внутренний смысл фразы «Намастэ» является поклонением божественной части божественной части. В русском языке не очень понятен смысл. Расшифруем. Когда один человек совершает Намастэ в сторону другого человека это означает, что божественная часть одного человека делает поклон божественной части другого человека. Для того чтобы понять смысл этой фразы, нужно углубляться в индийскую и буддийскую философию, но если говорить по простому в двух словах, то это действие означает взаимное уважение вселенской (космической) жизни в каждом живом существе, которые приветствуют друг друга.

Но это ещё не полная картина. Как мы говорили ранее про знаменитое русское суеверие про кошку, в Намастэ тоже есть своя «кошка». Во время приветствия Намастэ все стороны действия посылают друг другу позитивные космические излучения, которые как раз умеют улавливать священные в некоторых странах коты и кошки. Если вы выполните приветствие чисто механически – оно не будет настоящим. Истинное приветствие обязательно содержит в себе излучение добрых волн всем приветствуемым живым существам. Как это работает ? Рассмотрим далее по тексту.

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Несколько человек приветствуют читателя статьи про приветствие.

Жест руками в процессе приветствия Намастэ по сути является мудрой Анджали. Слово «мудра» (मुद्रा, IAST: mudrā) означает жест на всё том же языке Санскрит. В общем случае жест или мудра может состоять не только из движения рук, ибо мудра может подразумевать также положение глаз, языка и многих других частей человеческого тела. Анджали мудра переводится с Санскрита как жест-приветствие. Анджали мудра представляет собой традиционный «молельный жест», то есть процесс произнесения молитвы.

Следующий параграф текста, вероятно, заинтересует многих современных физиков, а также всех тех, кто изучает медицину и человеческий разум. Жест соприкасающихся ладонями рук является общечеловеческим жестом и часто используется в разных религиях мира, например в христианстве во время мольбы. Это не является случайностью, что разные народы мира в разных частях планеты используют одинаковое движение рук. Если говорить с точки зрения науки физики, то Анджали мудра является способом замыкания внутренней волновой цепи человека на себе и последующим резонированием контура внутри человека для испускания колебания во внешний мир. Иными словами, жест Анджали является резонансом вибраций вселенского эфира, того самого эфира, который пытался найти Дмитрий Менделеев и сотни средневековых алхимиков, на неощутимом человеческим организмом спектре частот. В данный момент времени земная наука мало знает о космической материи и её колебаниях, но в будущем этот пробел в знаниях будет заполнен.

Во время резонирования внутреннего «космоса» человека важно иметь добрый настрой и чистые помыслы, потому что излучая свет и добро мы делаем мир светлее и добрее. Об этом знают многие религиозные люди, но почему-то некоторые из них забывают о том, что добрыми нужно быть не только внутри церкви, но и за её пределами. Жители Азии считают что добрыми нужно быть всегда и поэтому вкладывают небольшую молитву в процесс приветствия друг друга. Таким образом явление Намастэ является одновременно и приветствием, и пожеланием друг другу добра, счастья и всех остальных позитивных идей, и в то же время является небольшой но яркой искрой повседневной молитвы, которая стала обыденностью для многих жителей Индии, Непала и многих буддийских государств Юго-Восточной Азии.

Подобный, пусть и упрощённый, смысл есть и у других народов планеты «Земля». Так например, в иудаизме фраза «Шалом» или «Шалом алейхэм», аналогично индийскому «Намастэ», является одновременно и приветствием, и пожеланием мира и счастья друг другу. Мусульмане используют фразу «Ас-саляму алейкум», что очень созвучно с еврейской фразой и несёт примерно такой же смысл и пожелание мира и добра. В России принято приветствие словом «Здравствуйте», что означает пожелание здоровья. Аналогичная фраза есть и в Украинском языке – «Здоровеньки булы». Всё это говорит о том, что многие народы мира имеют очень много общего в приветствии друг друга. Но у азиатской версии приветствия есть то, чего не осталось у других народов – излучение добра при каждом приветствии. Этот факт делает Индию и другие государства Азии уникальными в своём роде, поскольку они, не взирая ни на какие сложности, смогли сохранить древние знания.

В случае когда одной из сторон приветствия является нечто большее, чем человек, например, небо, горы, планеты, звёзды или вообще вся Вселенная, то кисти рук обычно поднимаются вверх, выше обычного приветствия человеком человека. Когда человек приветствует космос, кисти рук подняты на уровень головы или даже чуть выше головы. Этот жест позволяет устремить резонанс позитивных мыслей и света в указанном направлении вверх.

Приветствие звезды и космоса.

Да пребудет с вами древнее знание.


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Теги

индия мир буддизм счастье философия анджали мудра намасте намастэ приветствие
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