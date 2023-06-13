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Куда податься столичному буддисту

В данной статье мы представим себя буддистами и попробуем погулять по столице России.
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Приветствие читателю.

В данной статье мы представим себя буддистами и попробуем погулять по столице России в поисках мест, близких философии Будды. Сразу же сделаем оговорку, что подобных мест в данный момент будет не много, поэтому мы попробуем посмотреть на этот вопрос со стороны хронологии и опишем историю появления в городе символов буддизма.

Москва


Как известно, Москва является столицей и самым большим по территории городом страны. Несколько лет назад, в 2011-2012 годах размер города был увеличен присоединением новых земель в состав административной территории города. За пару движений пера по бумаге площадь столицы была расширена со 107 тысяч гектар до 256 тысяч гектар. То есть, фактически за один раз площадь города увеличилась более, чем в два раза.

Во все времена почти во всех странах планеты столицы старались быть лидерами по развитию государства и показывали остальным городам хороший пример того, к чему нужно двигаться. Понятно, что в разных странах имели место быть разные условия жизни и история каждой страны уникальна, но если говорить в общем, то человеческое общество всегда хочет иметь идеальный образ, к которому оно стремится.

История территории, на которой расположена нынешняя Россия, а раньше были такие государства как СССР и Российская Империя, всегда имела уникальную черту, мало понятную не только иностранцам, но и самим жителям государства. Иногда эту черту называли загадочным русским духом, иногда это называлось непостижимой русской душой. Некоторые поэты даже писали о том, что Россию нельзя понять умом и измерить общим аршином. Вероятно, в тех словах есть большая доля правды.

В России и СССР была одна отличительная черта, которая сильно контрастировала с другими государствами – практически вся история страны связана с централизацией всего в столице. Правильно это или нет – мы не будем рассматривать здесь. Достаточно лишь заметить, что несмотря на многочисленные попытки сделать развитие страны более равномерным и децентрализованным, Москва продолжает притягивать к себе людей, товары, услуги, юридических лиц и т. п. Не стоит особняком и отношение к религии. Москва часто задавала «моду» на то, как нужно жить и во что веровать.

Давайте представим себя буддистами, сядем в машину времени и телепортируемся в столицу России. Пойдём гулять в поиске чего-нибудь близкого духу буддизма.

2006

В 2006 году в Москве появилась буддийская ступа Карма Дакини. Она была сооружена в районе Отрадное в числе объектов Духовно-просветительского комплекса российских традиционных религий как временное сооружение на месте будущего дацана. Инициатором строительства ступы стала организация «Московская община буддистов». 

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Ступа Карма Дакини. Отрадное. Москва.

Поскольку сооружение было временным, то будет некорректно считать его полноценным. Всё-таки, это была некая заготовка, для чего-то более красивого, полного и грандиозного, нежели настоящая буддийская ступа.

2008

В 2008 году на территории усадьбы Лопухиных была построена первая завершённая буддийская ступа. Она не была временной, она была законченной. Она стала самостоятельным объектом культуры и первой буддийской ступой в столице России.

Ступа Трёх Драгоценностей. Международный центр Рерихов. Москва.

Ступа именовалась как «Ступа Просветления» и «Ступа Трёх Драгоценностей». Строительство ступы было инициировано общественной организацией «Международный центр Рерихов», которое располагалось в здании усадьбы Лопухиных до 2016 года. Открытие ступы произошло 18 июня 2008 года в рамках фестиваля «Россия – Индия – Тибет». Международный центр Рерихов (МЦР) оформил объект как часть экспозиции, посвященной восьмидесятилетию завершения Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов. Известно, что внутри ступы находятся частицы мощей Будды (шарира), которые археологи до сих пор находят в различных частях Центральной Азии. Мощи Будды (шарира) почитаются как национальное достояние во всех буддийских странах мира.

К великому сожалению, ныне Международный центр Рерихов превращён в нечто неописуемое словами. Верхушкой айсберга произошедших событий стали лишь новости на телеканале «Вести» и сообщения о том, как люди в чёрных масках штурмовали заборы и в прямом смысле вырезали полотна из рам бесценных картин.

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После передачи здания усадьбы в фонд Государственного музея Востока ступа с мощами Будды оказалась под угрозой сноса. В связи с этим Шаджин-лама Калмыкии – Э. Б. Омбадыков – и Камбы-лама Тывы – Лопсан Чамзы – обратились с открытым письмом к президенту России В.В. Путину. В своём письме они высказались в защиту ступы. Что ж. Вселенная существует независимо от того, верит ли кто-то в неё. Карма, то есть вселенский причинно-следственный закон, является одним из центральных понятий в индийской религии и философии буддизма.

2011

В 2011 году в посольстве государства Шри-Ланка, расположенном в Мещанском районе города, появилась статуя Будды Шакьямуни. Статуя была возведена в честь 2600-летия с момента просветления Будды. Официально, территории посольств не являются территорией России, поскольку принадлежат другим государствам, но на фоне общей пустоты даже этому событию были рады буддисты столицы.

Статуя Будды. Посольство государства Шри-Ланка.

2013

В 2013 году на территории вьетнамского делового центра «Ханой – Москва», расположенного в Ярославском районе города появилась точная копия знаменитой махаянской пагоды Тюа-Мот-Кот (вьетн. Chùa Một Cột), которая находится в городе Ханой, столице государства Вьетнам. Деловой центр расположен на пересечении МКАД и Ярославского шоссе – место очень шумное и неуютное, но даже это лучше чем ничего. Настоящий буддист вытерпит все невзгоды.

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Пагода Тюа-Мот-Кот. Деловой центр «Ханой – Москва». Москва.

2015

В 2015 году, примерно через девять лет после строительства временной ступы Карма Дакини, на территории дацана рядом с упомянутой временной ступой 2006 года появилась вторая культурная постройка. Ею стала небольшая пагода Рая с молитвенным барабаном (кюрдэ).

Пагода Рая и молитвенный барабан. Дацан Тубден Шедублинг, Москва.

Понятно, что по сравнению с несколькими тысячами храмов в азиатских странах, одна крохотная пагода на 256 тысяч гектар является лишь каплей в море, но после строительства этого объекта в Москве стало чуточку радостнее всем буддистам столицы. Давайте искренне надеяться, что когда-нибудь в будущем Москва сможет стать раем для буддистов со всего мира.

2017

В 2017 году на территории дацана Тубден Шедублинг была установлена ступа Просветления (известная также как Ступа Преумножения Счастья и Добродетели и Ступа Тысячи Будд).

Ступа Тысячи Будд. Храм Тубден Шедублинг. Москва.

Внутри ступы есть помещение, в котором несколько сотен статуй Будды расположены по стенам, а также имеется песочная мандала в центре сооружения. Ступа Тысячи Будд имеет шпиль высотой 15 метров, размеры объекта по каждой стороне равны семи метрам.

Сам храмовый комплекс Тубден Шедублинг на данный момент времени – май месяц 2023 года – не является завершённым. Сейчас он состоит из временной ступы Карма Дакини, мини-пагоды Рая и незавершённого здания малого храма.

Недостроенный малый храм Тубден Шедублинг. Москва.

В планах строительства комплекса ещё значатся следующие объекты:

  • Большой храм
  • Ограждение храмового комплекса
  • Главная статуя Будды


На этом моменте наше небольшое путешествие по времени и пространству подходит к завершению. Мы понимаем, что находимся в самом начале пути и нам ещё предстоит пройти длинную дистанцию. Но всё когда-то начинается с малого. Невозможно создать всё из ничего за один миг. Буддийская поговорка гласит: «Даже простой человек, обретя знание, становится Буддой». Слово «Будда» в языке Санскрит, बुद्ध, буквально означает «пробудившийся», «просветлённый».

Добра и удачи всем.


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