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Весак, также известный как Будда Джаянти, Будда Пурнима и День Будды — праздник, традиционно отмечаемый буддистами по всему миру.

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С 31 мая по 4 июня 2023 года буддисты Индонезии вместе с буддистами со всего мира отмечают фестиваль (праздник) Весак. Полное название – «Трисучи Весак».

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Празднование Весак проводится ежегодно. Уже многие годы подобное мероприятие проводится в общественном месте для того чтобы ознакомить широкую публику с универсальными ценностями буддизма и открыть людям планеты Земля глаза на миролюбивую философию.

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Для тех читателей, кто впервые сталкивается с подобными названиями, сделаем небольшую ремарку.

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В день "Весак" буддисты всего мира отмечают важные для всех традиций события: рождение, просветление и кончину Будды Шакьямуни. По мере того как буддизм распространился из Индии, он был принят многими иностранными культурами. Празднование Весак в разных странах может иметь некоторые отличия, но главная цель всегда остаётся единой.

В Индии Весак традиционно считается днем рождения Будды. Много этот или мало – решать вам. Философия буддизма существует уже много тысячелетий и насчитывает миллионы поклонников течения.





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Во время празднования Весак люди стараются приложить особые усилия, чтобы принести счастье несчастным, например, старикам и инвалидам. По сей день буддисты раздают подарки в виде наличных денег или работают волонтёрами в различных благотворительных учреждениях.

Не все люди знают историю буддизма, но практически все люди планеты Земля в той или иной степени видели проявления буддизма в своей жизни. Буддизм основан на гармонии в общем смысле и его частных видах – от внутренней гармонии в душе до гармонии с природой, планетой и космосом.





Изображение международного буддийского флага.



В день Весак буддисты обычно собираются в храмах перед рассветом для торжественного и почётного поднятия буддийского флага и пения гимнов, восхваляющих святую тройную жемчужину: Будду, Дхарму (его учение) и Сангху (сообщество его учеников).

Будда Шакьямуни — духовный учитель, основатель буддизма, одной из трёх мировых религий. Имя происходит из языка Санскрит, गौतमबुद्धः सिद्धार्थ शाक्यमुनि, и дословно означает «Пробуждённый из рода Шакья».

Получив при рождении имя Сиддха́ртха Гаута́ма (санскрит), что означает Потомок Готамы, успешный в достижении целей, позже он стал именоваться Буддой. Будда на санскрите буквально означает «Пробудившийся».









У буддистов существует много разных правил и понятий. Чтобы перечислить все из них не хватит этой статьи, поэтому укажем здесь только самые базовые, то есть основные понятия буддизма.

Существуют так называемые Пять Обетов или Пять Добродетелей. Название в оригинале в прямом смысле обозначает это понятие на санскрите – पञ्चशील pañca-śīla, буквально значит «пять добродетелей» и является базовым кодексом буддийской этики. Принятие пяти обетов — часть религиозного обращения в буддизм и одна из постоянных практик буддистов-мирян.

В основе соблюдения пяти обетов лежит принцип непричинения вреда. Канон предлагает сравнивать себя с другими и действовать, исходя из этого. Основу этих обетов составляют сострадание и вера в кармические последствия.

Табличка с заветами буддиста на английском языке. Лумбини, Непал.



Далее следует краткое описание каждого из пяти обетов буддиста.

1. Отказ от убийства.

Подразумевается отказ от убийства любого вида – от мухи до слона, от червяка до человека, от речной песчинки до космической галактики. Этот обет является самым важным для понимания сути философии буддизма.

2. Отказ брать то, что не было дано добровольно.

То есть отказ от воровства. Многие чиновники, наверное, не подозревают о существовании такого понятия.

3. Отказ от сексуальных проступков.

Сложный вопрос, в двух словах его трудно описать.

4. Отказ от лживых высказываний и заявлений.

Ещё один очень важный обет. Понимается в общем виде как отказ от вранья и обмана любого уровня и в частном виде – как отказ от пустых обещаний.

Кстати, этот обет очень чтится в Японии. Руководитель в Японии, не важно какого уровня, обычно уходит со своей должности, если он дал обещание, но не смог выполнить его. И это не говоря уже про откровенную ложь. Откровенная ложь и обман не принимается нигде в мире, ни в одной человеческой религии.

5. Отказ употреблять вещества затуманивающие сознание.

Имеются в виду алкоголь, наркотики и другие средства опьянения.





Да прибудет с вами космическая гармония.



