Новый план легализации вещества включает в себя два шага.

Новый план действия германского правительства включает в себя два шага по легализации использования канабиса в стране.

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На первом шаге власти обещают разрешить хранение до 25 грамм наркотического вещества в рекреационных целях, то есть для "отдыха", а также позволят создавать специальные клубы, которым разрешено выращивание конопли. Людям будет разрешено выращивать до трёх растений конопли на человека для собственного использования на своих балконах либо в своих садах.

Второй шаг плана легализации наркотических веществ в Германии будет регулировать продажу каннабиса. Его первоначальный проект предусматривает, что распространение веществ будет контролироваться государством в максимально возможной степени, чтобы предотвратить криминализацию продаж, при этом фармацевты будут также иметь лицензию на продажу каннабиса покупателям старше 18 лет.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (СДПГ) написал в сети Twitter*:

«Легализация каннабиса уже происходит».

Обращаем ваше внимание на то, что современной наукой доказано, что канабис оказывает негативное влияние на человеческий организм – после употребления вещества в мозге человека происходят физические изменения, память человека становится хуже, умственные способности снижаются, вещество вызывает привыкание и зависимость. Вещество повышает уровень психоза и тревожности, а также превращает человека в "овощ". После превышения критической порции вещество физически убивает человека.

Но Иисус сказал ему:

«Иди за мною, и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов».

Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22.

Если вы планировали изучать в школе или университете немецкий язык, рекомендуем вам десять раз подумать о возможных перспективах и альтернативах.

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