Небольшой материал по правильному выбору видеокарт для рабочих станций, а конкретно для программы редактирования видео - Adobe Premiere Pro.

Первое, не покупаем видеокарты на чипсетах от AMD, второе - обращаем внимание, всего на три параметра: производительность с одинарной точностью (FP32), объём бортовой видеопамяти (VRAM) и пропускная способность памяти (ПСП).

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Если вы захотите выбрать видеокарту для игр, или собрать игровой ПК, то количество качественных источников огромное количество. С выбором комплектующих для рабочих станций всё с точностью да наоборот. По сути мы имеем один авторитетный источник, это статьи в блоге компании Puget Systems. Но, они не тестируют и не собирают рабочие станции из бюджетных комплектующих.



На YouTube популярны ролики, где критикуют сборки крупных компаний, и рассказывается, как за те же или меньшие деньги, можно купить другие комплектующие, и вы сэкономите, если закажите игровой ПК у нас. С таким же подходом, относятся сборщики и к конфигурации рабочей станции для видеомонтажа.

В ролике компании HYPERPC, они собирали рабочую станцию для видеомонтажа известному блогеру. Сначала они обратились к менеджеру, и он начал задавать правильные вопросы, он даже узнал в какой программе редактирует видео блогер (это уже прогресс), а дальше классика: "Ни слова больше" (С). И начал рандомно называть комплектующие. Сборщик, который выслушал техзадание, красиво в итоге собрал скучную рабочую станцию в весёлом игровом корпусе, но из комплектующих, которые немного отличались от тех, что называл менеджер по подборке.

Вот для клиентов таких контор и рассчитан этот материал. Итак, мы попробуем показать как выбрать видеокарту для конкретной программы - Adobe Premiere Pro (After Effects & Media Encoder), для тех кто не знает, какую видеокарту выбрать, и нужна ли она ему вообще.

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На самом деле программа Adobe Premiere Pro не так проста, там есть куча нюансов и оптимизаций для GPU, например можно для работы выделить до 6 видеокарт. Одна будет заниматься декодированием/кодированием, другую можно выделить для OpenGL и 4 видеокарты для OpenCL/CUDA ускорения/рендеринга. Есть даже отдельная поддержка такой уникальной видеокарты как AMD Radeon Pro SSG с Raid 0 массивом на борту, который можно использовать для предварительного рендеринга.

1. Не покупаем видеокарту дороже центрального процессора (CPU).

2. Выбираем видеокарту с лучшей ПСП, даже если поколения отличаются.

3. Нет смысла покупать видеокарту с большим количеством CUDA ядер, но с той же ПСП. Как пример, выбираем 3060 Ti GDDR6X, не покупаем 3070 с более низкой ПСП, и не покупаем 3070 Ti с той же ПСП, т.е. следующий кандидат на покупку, это уже 3080.

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4. Большие L2 кэши и "эффективные ПСП" на бюджетных видеокартах не работают.

Итак, имеем следующую бюджетную конфигурацию для Adobe Premiere Pro, по сути это самое дно:

Процессор: Intel Core i5-13500.

Процессорный кулер: ID-Cooling SE-224-XTS BLACK.

Материнская плата: ASRock Z690 PG Riptide.

Оперативная память: 64ГБ TeamGroup T-Force Elite TED416G3200C22BK.

По бюджету (даже если покупать в российской рознице) и не дороже CPU, подходит видеокарта на чипсете NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER. В тестировании будет участвовать следующий кандидат: Sinotex GeForce RTX 2060 SUPER NINJA 8G (NF206SG86F).

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Sinotex GeForce RTX 2060 SUPER NINJA 8G (NF206SG86F)

Ещё когда не вышла серия видеокарт RTX 4060 многие спорили, что она будет быстрее предшественников, учение маркетинга всесильно, потому что оно верно. И если RTX 3060 могла выехать за счёт 12ГБ бортовой памяти, да она медленнее, дороже, но у неё аж 12ГБ (в хозяйстве пригодится), то за счёт чего может выехать RTX 4060 непонятно. Два важных параметра на которые стоит обратить внимание выделены красным:

Технические характеристики чипсетов NVIDIA

RTX 4060 имеет производительность с одинарной точностью (FP32) - 15 Тфлопс, что в 2 раза больше, чем у RTX 2060 SUPER, но при этом ПСП всего 272 ГБ/с, но у NVIDIA есть эффективная ПСП, и она почти равна ПСП видеокарты RTX 2060 SUPER.

У RTX 4060 есть ещё минус, это более высокая цена, в 1.5 раза, чем у RTX 2060 SUPER, если выбирать модели видеокарт, где хотя бы есть тепловые трубки в системе охлаждения (а не как в StormX). Но, ценник всё же не отклоняется от формулы (для тех кто не знает какая видеокарта ему нужна и не разбирается, какую роль она будет играть в их рабочем процессе): "видеокарта не должна быть дороже центрального процессора".

Итак, соперником RTX 2060 SUPER будет модель видеокарты: Palit GeForce RTX 4060 Dual (NE64060019P1-1070D). Это также бюджетное дно, но в отличии от StormX, тут два вентилятора, и две тепловых трубки с технологией прямого контакта.

Palit GeForce RTX 4060 Dual (NE64060019P1-1070D)



Интересная особенность этой серии видеокарт от Palit, это физический слот PCIe с 8 линиями, т.е. крепление на PCIe слоте работать не будет, но карта достаточно легкая, поэтому, это не будет проблемой.

Palit GeForce RTX 4060 Dual (NE64060019P1-1070D)

Протестируем видеокарты в версии программы Adobe Premiere Pro 2023 (v23.6), в простом проекте и в более насыщенном GPU эффектами, для большей нагрузки видеокарты. В обоих случаях будут использоваться только штатные инструменты.

На таймлайне у нас 1 минута UHD видео с дрона DJI в формате H.264. Делаем подрезку видео и цветокоррекцию с помощью эффекта Lumetri и выводим это видео с помощью скалирования в тот же формат с пресетом High Quality 1080p HD.

На скрине Диспетчера Задач в Windows, видим, как у нас распределена нагрузка при рендеринге: аппаратным декодированием занимается iGPU (для этого и выбирается процессор Intel), а аппаратным кодированием (у RTX 4060 новый NVENC 8-го поколения) и просчётом GPU эффектов уже видеокарты на NVIDIA чипсетах.

Загрузка при рендеринге в Диспетчере Задач

Теперь усложним композицию, накидав GPU эффектов (чтобы сильнее загрузить CUDA): Lumetri Color (в том числе LUT: SL NOIR NOUVELLE), Scale/Position, Gaussian Blur, Basic 3D, Drop Shadow, Edge Feather, Metadata & Timecode Burn-In.

Adobe Premiere Pro 2023

Рендер снова в формат H.264, но без скалирования (UHD > UHD), был использован штатный пресет Match Source - Adaptive High Bitrate, который считается наиболее оптимальным для социальных сетей.

Загрузка в Диспетчере Задач, график CUDA у RTX 2060 SUPER ровный, а у RTX 4060 с провалами и пиками до 100%.

Загрузка в Диспетчере Задач

В утилите GPU-Z можно посмотреть загрузку контроллера памяти, Memory Controller Load - 97%, а также расчёску, вместо ровной загрузки.

NVIDIA GeForce RTX 4060

На скрине GPU-Z у видеокарты RTX 2060 SUPER, параметр Memory Controller Load загружен только на 73%.

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

Смотрим итоговый график результатов, и видим, что для типичной работы в приложении Adobe Premiere Pro, оптимальнее подходит более дешевая видеокарта из предыдущих поколений. Т.е. новое и более дорогое не всегда лучше.

Итоговый график рендеринга в Adobe Premiere Pro

Ещё раз, это материал, для тех кто сам не может выбрать конфигурацию, а именно - какую купить видеокарту. На самом деле всё намного сложнее, и многие также выбирают видеокарту и для игр и для 3D редакторов, да и в самих программах от Adobe всё зависит от типа видео с которым работаете, от его разрешения, также могут использоваться специфические плагины от сторонних производителей, у которых могут быть свои "любимчики" среди чипсетов.

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