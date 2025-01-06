Для начала постараюсь определить основные цели сегодняшней сборки:

Играть в игры, изначально «заточенные» под API Glide. Причем, играть с комфортом. Работоспособность всех выбранных комплектующих под ОС Windows 98. Играть в любые Direct3D игры конца прошлого тысячелетия. Играть в DOS-игры, не имея проблем ни с ошибками, связанными с излишним быстродействием, ни с настройкой звука в них. Доступность покупки комплектующих и их относительная дешевизна с учетом цен на сегодняшний день – неплохо бы попробовать собрать среднебюджетный ретро-ПК. Получение максимального удовольствия от процесса сборки и последующей эксплуатации ретро-ПК.

Вот такие скромные цели. Само собой, вариаций сборок в данном случае может быть множество, но, на мой взгляд, сборка должна обладать как минимум следующими характеристиками:

Материнская плата Slot 1 или Socket 370 c AGP и ISA слотами с поддержкой процессорной шины 100МГц. Относительно небыстрый процессор уровня Pentium II или ранних Pentium III. Поэтому Coppermine не рассматриваю (это, надеюсь, будет тема отдельной статьи). Оперативная память 128-256Мб. Видеокарта с поддержкой API Glide и Direct3D. Звуковая карта для шины ISA, работающая в DOS.

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Первым делом начал с того, что проанализировал рынок б/у старинных железок на предмет стоимости и распространенности. Кто-то, возможно, поспорит со мной по вопросам выбора, но я выражаю исключительно свое мнение, основанное на личном опыте, так что совсем необязательно мой выбор совпадет с вашим.

Итак, что там у нас первое – матплата. Неплохо бы взять что-то привычное и совершенно беспроблемное. Полагаю, матплата должна быть на чипсете от Intel – BX или ZX. Быстрые синхронные чипсеты, матплат на них много и стоимость большинства моделей весьма демократична. Не будем гнаться за топовыми материнками ASUS или ABIT, например, так как их потенциал в данном случае не будет востребован – поддержка старших Pentium III Coppermine или Tualatin нам ни к чему, наличие различных дополнений вроде RAID-контроллеров тоже не нужно – помним, что собираем среднебюджетный ретро-ПК. Пожалуй, остановлюсь на ASUS P2B. Заурядная недорогая матплата, звезд с неба не хватает, легко найти в продаже, ее равноценных аналогов тоже море.

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ASUS P2B

Далее процессор. Вот тут уже сложнее определиться с выбором, поэтому для тестов возьмем, скажем, три распространенные модели:

1. Celeron 300A Slot 1 – недорого и сердито, пости все экземпляры прекрасно разгоняются до 450МГц установкой шины 100МГц и без поднятия напряжения. Получается почти Pentium II 450 с урезанным, но зато полноскоростным кэшем.

Celeron 300A/66

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2. Pentium II 350 Slot 1 – далеко не топовая модель, найти просто и стоит вменяемых денег. Можно и Pentium II 400 попробовать, но будем считать, что уже есть разогнанный Celeron 300A, так что нам нужно что-то помедленнее, а на эту роль Pentium II 350 подходит идеально.

Pentium II 350

3. Pentium III 500 на ядре Katmai Slot 1 – тоже недорогой и распространенный процессор, можно и 550-й, примерно то же самое будет. Старше уже не надо, излишняя скорость может навредить нормальной работе старых DOS-игр. Кто-то сразу вспомнит про Coppermine на той же частоте, но конкретно ваша матплата может его не поддерживать, да и найти младшие Pentium III Coppermine для шины 100МГц задача не из легких.

Pentium III 500 (Katmai)

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Тут оговорюсь, что я сознательно оставил за бортом все остальные Celeron на шине 66 – все же это совсем медленные процессоры, за парой исключений, которые обычно тоже хорошо разгоняются (это Celeron 333 и 366), и такая экономия все же не стоит потерь в производительности, причем с учетом выбора матплаты придется использовать переходник Slot 1 – Socket 370, а это тоже дополнительные траты.

Далее оперативная память. Объема 256Мб буде более чем достаточно для всех задач, возлагаемых на ПК такого уровня. Но если у вас есть только 128 – не беда, этого тоже будет достаточно. Конечно, желательно (но совсем необязательно), чтобы память была максимально лояльна к небольшому разгону, который может позволить матплата. В случае с ASUS P2B – это работа с минимальными таймингами 2-2-2-8 и возможность работы на частоте выше 100МГц в случае, если ваш экземпляр процессора можно будет немного разогнать. Я взял первую попавшуюся под руку – пара планок по 128Мб pc100, и она нормально заработала.

Подходим к наиболее важной части – выбору видеокарты. С учетом необходимости поддержки API Glide, вариантов тут совсем немного – AGP и PCI вариант полноценной видеокарты Voodoo или же любая видеокарта с хорошим 2D и к ней отдельный ускоритель 3dfx Voodoo 1 или Voodoo 2.

Рассмотрим эти два варианта подробнее:

1. Помним, что собираем среднебюджетный ПК, так что в качестве полноценной видеокарты стоит рассматривать Voodoo 3 2000 или Voodoo 3 3000. Что-то иное уже либо мало распространено, либо имеет космическую стоимость, либо и то и другое вместе. Обе карты отлично разгоняются и почти всегда могут работать на частотах Voodoo 3 3500 – 183МГц по чипу и памяти. Найти обе карты можно за адекватные деньги, но предпочтительнее брать Voodoo 3 3000 по двум причинам – радиаторы на картах Voodoo 3 обычно приклеены и замене не подлежат, к тому же нет отверстий в самой плате для крепления альтернативного радиатора. Обе карты обязательно надо принудительно охлаждать, т.к. греются они очень сильно. А на модели Voodoo 3 3000 все же радиатор больше, что способствует хорошему охлаждению и, может, небольшому разгону. Поэтому остановлюсь именно на Voodoo 3 3000 AGP 16Мб.

Voodoo 3 3000 AGP 16Mb

2. Второй вариант немного сложнее в реализации. Начну с выбора непосредственно ускорителя. Voodoo 1 все же штука довольно слабая и больше подходит медленным ПК уровня Pentium 1. Если ничего другого не нашли, подойдет и такой, но тогда крайне желательно в качестве основной видеокарты брать что-то помощнее, чтобы производительность хотя бы в Direct3D или OpenGL была более-менее приличной (например, TNT2, GeForce 256, GeForce 2, ATI Rage 128 и т.п.) Конечно, изначально важна сама возможность использовать API Glide в играх, так что Voodoo 1 в любом случае подарит приятные эмоции, но… хочется немного большего. В случае же Voodoo 2 можно обойтись и простой 2D видеокартой, по сути, любой, что найдете, но хотя бы с 2Мб памяти. Конечно, все равно получите некоторые ограничения вроде разрешения только до 800х600 и 16-ти битный цвет в 3D, но зато все 3D можно будет свалить на Voodoo 2. Поэтому в качестве отдельного ускорителя для тестов был взят именно Voodoo 2, точнее два Voodoo 2 для реализации режима SLI. Если хочется еще и качественной поддержки Direct3D и OpenGL, то основная видеокарта должна быть типа той, что упоминались выше. Я предпочел использовать ASUS V7700 Pure 32Мб (на базе GeForce 2 GTS) – карты на GeForce 2 вполне доступны по цене и распространены. Очевидно, что два Voodoo 2 – это совсем небюджетно, но именно с точки зрения стоимости можно будет сравнить производительность Voodoo 3 3000 и Voodoo 2 SLI. Но об этом ниже.

ASUS V7700 Pure 32Mb

Diamond Monster 3D II 12Mb

Orhid Righteous 3D II 12Mb

А вишенкой на торте, безусловно, будет звуковая карта. Чего уж душой кривить, чуть ли не самой желанной картой для ретро-ПК и DOS игр является Creative AWE64. На рынке их пока достаточно много, купить не особо сложно, да и цена не так кусается, как на представителей более старого поколения – AWE32 или SB Pro. Конечно, простор для выбора тут огромен – и ESS разные и Crystal и Yamaha, но почти все альтернативные карты будут иметь какие-то особенности, с которыми, порой, не захочется иметь дело – что-то надо будет настраивать полностью вручную, т.к. оно не PnP, а это уже не всякому по силам, что-то потребует подключения по кабелю SB-линк, а его еще найти надо или спаять самому, что тоже не всегда возможно по разным причинам. В общем, пусть звук нам дает самый яркий представитель от Creative.

Creative AWE64 Value (CT4520)

Стендовое железо выбрано, кто есть «ху» покажут тесты. После тестов уже можно будет сделать более конкретные выводы о выборе тех или иных кандидатов для покупки. А теперь вперед – отвертку в руки и приступаем к сборке.

Импровизированный стенд

За оценку производительности процессора будет отвечать AIDA64 и немного 3DMark99 MAX, а гонять видеокарты будем в том же 3DMark99 MAX и FinalReality.

Все тесты проводились в ОС Windows 98SE. Версия драйверов для Voodoo 3 3000 - 1.07.00; для Voodoo 2 - FastVoodoo2 4.6; для ASUS V7700 - 56.55 wdm.

Тесты производительности AIDA64

Все примерно так, как и ожидалось. Самым слабым оказался Pentium II 350, далее разогнанный до 450 Celeron 300A и самым быстрым стал, очевидно, Pentium III 500 на ядре Katmai. По всем показателям Pentium II 350 выглядит весьма печально, поэтому далее в 3D-тестах особо его мучить не имеет смысла, ограничусь лишь тестами в паре с Voodoo 3 3000. Как кандидата для финальной сборки я бы его не стал рассматривать. А вот Pentium III 500 удалось завоевать первенство, так что он заслуживает призовую игру – небольшой разгончик. Небольшой – это потому, что бюджетная матплата ограничивается выбором частот шины лишь 100, 112 и 133. На 133 процессор, увы, даже не завелся, зато на 112 весьма резво забегал и неплохо прибавил по всем тестовым показателям.

Тесты в 3DMark99 MAX и FinalReality

Да, тестов пришлось сделать довольно много, в разных разрешениях и в разных комбинациях железа. И выводы тут получаются весьма интересные:

Pentium II 350 не в состоянии загрузить работой Voodoo 3 3000, так что он дисквалифицируется прямо на старте. Pentium III 500 смотрится гораздо предпочтительнее разогнанного Celeron 300A и позволяет собрать более сбалансированную конфигурацию с выбранными видеокартами. По всем тестам Voodoo 3 3000 видно, что при переходе к разрешению 1280x1024 наблюдается резкий провал в производительности. Это свидетельствует о том, что разрешение 1024x768 является для Voodoo 3 3000 наиболее оптимальным. Это весьма высокое разрешение для игр тех лет, при этом оно выше, чем может дать одиночная Voodoo 2. ASUS V7700 избыточна для использования в паре с Pentium III 500 в наиболее распространенных разрешениях и выступает на равных с Voodoo 3 3000 в 16-ти битном режиме в Direct3D. Voodoo 2 SLI это сила, очень хорошо себя ведет на слабых процессорах, лучше, чем Voodoo 3 3000. Полностью раскрывается только на быстрых процессорах типа Pentium III 500 и старше. Но есть и другая сторона медали – Voodoo 2 SLI это очень дорого и очень горячо. Voodoo 3 3000 на разогнанном Pentium III 500 догоняет Voodoo 2 SLI, при этом она существенно (раза в 2-2,5) дешевле Voodoo 2 SLI и требует к себе меньше внимания, а если даже сгорит, то финансовые потери будут не в пример меньше, чем при крахе хотя бы одного из ускорителей Voodoo 2 SLI.

Теперь немного об играх. Есть один нюанс насчет API Glide. Не все версии Glide-игр возможно запустить на Voodoo 3 3000, иногда придется поискать обновленную версию или же смириться с тем, что придется использовать Direct3D. При этом любую Glide-игру практически со 100% вероятностью можно запустить на Voodoo 2 (SLI). А что там по FPS? Примерно следующее (при разогнанных Pentium III 500 и Voodoo 3 3000):

Unreal (1024x768) – 35-70FPS Unreal Tournament (1024x768) – 40-65FPS NFS Porsche Unleashed (1024x768) – 30-70FPS

Ко всему прочему на такой конфигурации отлично работают DOS игры – (например, Full Throttle, LostEden), проблем с производительностью и со звуком нет.

Финальный вывод, думаю, уже всем очевиден: небольшой разгон Pentium III 500 (более быстрый процессор не требуется по причинам, озвученным в начале статьи) и разгон Voodoo 3 3000 до частот Voodoo 3 3500 с обязательным принудительным обдувом карты с обеих сторон. Такая комбинация будет весьма подходящей для всех игр конца прошлого тысячелетия.

На сей оптимистичной ноте прощаюсь до следующей части, в которой будет… а не знаю еще что конкретно будет, вариантов уйма, но, вероятнее всего, карты Voodoo на быстром Coppermine.