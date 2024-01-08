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Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова

Цикл статей, состоящий из нескольких частей, в котором я постараюсь крайне субъективно изложить последовательность сборки ретро-ПК - начиная от идеи и заканчивая выбором игр для получившегося франкенштейна.
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Начну сразу с оговорки - все, что будет написано ниже, является моим исключительно субъективным взглядом на концепцию ретро-ПК и не может быть применено в качестве эталона или руководства к действию. Нужен ли кому-то вообще ретро-ПК - оставим этот вопрос за рамками статьи, ибо ответить на него каждый должен сам.

Пример каких-то ретро-ПК. Тоже явное разделение по поколениям

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Итак, с чего же все началось, какого лешего вообще возникла идея вернуться в прошлое и собрать компьютер, отвечающий неким критериям, которым уже более 20 лет? Да все просто. Когда-то, в старые добрые (ну, может, не настолько добрые) времена работал я в сервисе по ремонту ПК, году, этак в 98-м. Сервис, комиссионка, продажа софта, игр, в общем какого только железа не навидался, и в какие только игры не играл.... Не, все же доброе время было! Можно, сказать, насытился я всем этим на годы вперед, но не тут-то было - времена меняются, поле деятельности сменилось и постепенно червячок какой-то ностальгии стал подтачивать меня изнутри, захотелось снова окунуться в ту атмосферу, что принесла море положительных эмоций в свое время (гнутые отвертки и перегрызенные в сердцах провода из-за кривости тогдашнего железа и софта я предпочту не вспоминать ;-) ). Вот и родилась идея снова собрать нечто, что являлось бы квинтэссенцией всего интересного, что было в то время. Само собой, для полноты картины обретения полнейшего счастья нужна именно аппаратная сборка, а не игра с эмуляторами, чтобы воплотить в реальности большинство, так сказать,  "интересностей" - хитрого железа, интересного софта и увлекательных игрушек.

Поскольку двигателем интересов подавляющего большинства пользователей компьютеров были именно игрушки, как и сейчас, главным и основным компонентом в компьютере считалась видеокарта. Нет, узких профи с их уникальными требованиями в рамках данного опуса не рассматриваем, у них уж очень специфичные могли быть задачи и, соответственно, требования к ПК. Так что берем главное для большинства - именно игрушки и видеокарты, две неразрывные сущности, и по сей день идущие рука об руку и в какой-то мере двигающие вперед компьютерные технологии. Вот с видеокарты и начнем постройку нового-старого ПК. Покопавшись в закромах и перелопатив кучу древних дисков с играми, прихожу к неожиданному выводу, что... обойтись одним вариантом ПК будет сложновато. Что-то требует чистого DOS и небыстрого процессора, что-то требует уже windows 95-98 и процессор побыстрее, а что-то уже заточено под XP. Игры новее еще свежи в памяти и пока для них собирать ретро-ПК рановато, должно еще лет 20 пройти. Так что начинаю предполагать, что понадобится нечто класса 1-го, 3-го и 4-го Pentium (для простоты буду называть их в дальнейшем сборками 1, 2 и 3). Конечно, большинство со мной не согласятся - быстрого 3-го пня под 98-й точно хватило бы на все про все - и старье погонять и в новенькое (по тем временам, конечно) порубиться. Но есть одна такая штука как аутентичность, которой хотелось бы придерживаться - все же время выхода той или иной игрушки или софтины должно  хотя бы примерно соответствовать железу, имеющемуся на тот момент на рынке. Иначе это все полумеры, а тут уже и до эмуляторов недалеко, чего как раз и не хочется. Так что, гулять, так гулять - три компа в любом случае интереснее одного, хоть и сложнее и затратнее. Но, хотелки хотелками, а реальность штука суровая и не всегда все получается как мы задумали. В любом случае, надо начинать, а дальше как будет получаться, загадывать не буду.

Итак, возвращаюсь к видеокартам как к отправной точке. Что-то у меня есть, а за чем-то пришлось топать на известную барахолку. А вот в процессе поисков нужного реальность обязательно вносит свои коррективы - того что хочется либо нет, либо цены такие, что можно сразу ипотеку брать, но бывает, что случайно мимоходом удается урвать тоже весьма интересные вещи, о которых раньше и не думал.

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Теперь перечислю все видеокарты, которые на данный момент у меня имеются (на самом деле их немного больше, но остальные интереса для ретро-ПК не представляют). В том числе будут и нерабочие, которые, естественно, не пригодятся, но, может, кто-то захочет использовать подобные в своих уникальных сборках. Приводить технические характеристики на данном этапе, пожалуй, не буду, все легко находится в Интернете, но расскажу только об особенностях, которые повлияли на появление той или иной карты в перечне претендентов для участия в сборке ретро-ПК. Конечно, не все карты тут будут чем-то выделяться, а некоторые вообще можно с полной уверенностью игнорировать, но раз уж они волей судьбы оказались у меня в руках и подходят по многим критериям для ретро-ПК, почему бы их не упомянуть.

Определять, какую карту в какую сборку устанавливать, будем уже в следующей части, посвященной выбору материнской платы, потому как не все может сложиться удачно и от какой-то сборки, возможно, придется отказаться.

Начну, пожалуй, с самой странной и загадочной видеокарты.

S3 Trio64 V2/DX Perx (2Мб)

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S3 Trio64 V2/DX была представлена в 1996 году и прекрасно подходит на роль эдакого ширпотребного участника для комплектования сборки №1. Но нет. Карта примитивная и совершенно неинтересная с технической точки зрения. Но именно у этой  конкретной модели есть одна особенность - она очень редкая, внятного упоминания этой видеокарты, точнее, конкретно этой модели, вы не найдете в Интернете. Пара предложений о продаже на азиатской барахолке, вот и все. Любых других вариантов S3 Trio64 V2/DX полным-полно, но не этой. Я пока плотно не занимался поиском происхождения этой карты, но, похоже, это будет интересной задачей. Предполагаю только, что это какой-то OEM вариант из небольшой партии  карт для конкретного заказчика, иначе трудно объяснить полное отсутствие какой-либо информации об этой карте. Если кто располагает достоверными сведениями об этой модели, поделитесь в комментариях, возможно, еще кому-то будет интересно

ASUS ATI Mach64 VT2 (2Мб)

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Весьма редкая карта, вполне достойный вариант занять место в сборке, но - она обладает лишь двумя мегабайтами видеопамяти, что снижает ее техническую ценность, ведь пределом мечтаний тех лет были 2D карты с 4 мб видеопамяти, например, от Matrox.

Diamond Stealth 64 Video (4Мб)

А вот это уже интересный вариант. Редкая старая карта уже с 4 Мб на борту, "двухэтажная" (по 2Мб на каждом "этаже"). Интересно, что драйверы для этой карты имеют очень много тонких настроек, и это заслуга Diamond, которая не ограничивается простенькими дровами на пару десятков килобайт, а оснащает свои творения весьма неслабым софтом. Пожалуй, достойный вариант занять место в сборке №1.

3dfx Voodoo 2 Diamond Monster 3d II (8Мб)

Вот как обойтись без этой классики! Желанный всеми и такой недоступный по цене ускоритель, который сразу же в момент выхода стал эталоном для мощных игровых компьютеров. А уж связка из двух таких карт, соединенных в режиме SLI, долгое время оставалась вне конкуренции по игровой производительности. Разница в производительности между 8Мб и 12Мб вариантами была практически неосязаемой в отличие от разницы в цене, но с флагманами всегда такая история. Куда поставить этого монстра - в сборку №1 или №2, еще вопрос, т.к. ускоритель излишне мощный для сборки №1, тем более, что для нее есть еще один кандидат, о котором ниже.

ATI Radeon 7000 PCI (64MB)

А вот и наиболее вероятный кандидат для системы №1. Весьма мощная карта для системы на базе socket 7 - серьезная 3D производительность в сочетании с шиной PCI делают из этой карты почти заменителя Voodoo II. Нет, игры, заточенные под Glide, мы тоже не сможем поиграть, зато в 2D будет где развернуться. А если к ней Voodoo II в компанию? Ну, посмотрим, баланс ведь тоже важен - зачем огромная 3D-мощь процессору, который с ней не справится.

ASUS V3400TNT (16Мб)

Все, представители PCI закончились, переходим к более продвинутым AGP решениям. ASUS AGP-V3400TNT - эдакий образец породистой карточки на базе Riva TNT2, не навороченной как версия Delux, но вполне достаточной для игровой сборки начального уровня. Был актуален в связке с процессорами уровня Pentium II. Вряд ли пойдет в какую-либо сборку, есть более интересные варианты.

ASUS V7700 Pure (32Mб)

Еще один образчик каноничной карточки y базе GeForce 2 GTS от ASUS. Редкие владельцы таких карт гордились своими приобретениями и небезосновательно - мощные быстрые GeForce 2 GTS могли многое, но и процессор им подавай уже не абы какой - топовый Pentium 2 это необходимый минимум.

ASUS AGP-V7100 Pro (32Mб)

Казалось бы, что тут делает этот "обрезок", ведь это ни что иное как GeForce 2 MX400. Да, в образцовые ретро-ПК он вряд ли попадет, но упомянуть о такой карте стоит - она была одной из самых достойных среди "обрезков", очень качественный монтаж и разводка, отличное качество 2D и прекрасная разгоняемость, едва ли не лучшая среди MX400. И цена демократичная. Хотя, конечно, подвальнокитайские MX400 были более популярны ввиду их доступности в любой булочной, а за такой карточкой еще и гоняться пришлось бы.

ATI Radeon 8500LE (64Мб)

А вот и "красненькие" подоспели. Оригинальный ATIшный вариант немного удешевленного флагмана - ну подрезали немного частоты (230/230 по чипу и памяти против оригинальных 275/275 у Radeon 8500), но больше ничем не ограничили эту карту, так что истинные оверклокеры сразу ставили "флагманские" частоты и получали гораздо более дорогую карту за вполне демократичный ценник.

PowerColor Radeon 9800 Pro (128Мб)

Флагман. Дорого и быстро. Хотели его все, но позволить могли немногие. Приходилось довольствоваться средним сегментом вроде 9600, 9600 Pro и подобными. К сожалению, не попадет ни в одну из сборок, ибо мертв - артефачит не по-детски. И это не перегрев, несмотря на хлипкую систему охлаждения, просто пробой по питанию с обугливанием контактов колодки внешнего доппитания. Увы, найти живой экземпляр непросто, да и цена будет весьма недемократичной.

PowerColor Radeon 9800 SE Advantage (128Мб)


Тоже, казалось бы, флагман, но увы, таким он кажется только на первый взгляд. Урезанный вариант - из 8 конвейеров отключено 4. Плюс ко всему шина памяти 128 бит вместо 256. Итого - средний сегмент. Но! Программно почти все такие карты позволяют включить 4 конвейера. Хотя, 256-битную шину не вернешь, но производительность уже поднимается прилично и уже получается эдакий нижний сегмент флагманских карт. Да, стоит оговориться, были варианты 9800SE, собранные на платах от оригинальной 9800, что подразумевало наличие полноценной 256-битной шины. А если еще и конвейеры все включить, то вот он - "флагман за копейки". В итоге такие недофлагманы быстро раскупались энтузиастами и быстро превращались в полноценные карты. Но вариант Advantage оставался просто середняком, хотя и с изюминкой.

Abit Siluro GeForce 4 Ti4200 (64Мб)

Конкурент Radeon 9800 из стана синих... эээ, то есть зеленых - младшая модель четвертых титанов. Причем, Abit постаралась - отличное качество исполнения карты позволяет считать ее одной из лучших карт  на базе GeForce 4 Ti4200 в части разгона. Энтузиастам она нравилась, видимо, поэтому найти живой экземпляр сейчас проблематично, вот и этот пострадал - лишенный оригинального кулера предыдущим владельцем, GeForce охлаждался чудовищного вида корпусной крыльчаткой. Но еще работает, причем быстро работает.

PNY GeForce4 Ti 4600 (128Мб)

Старшенький из семейства четвертых титанов. Дорогущий и редкий в наших краях экземпляр. Вид его печален, но даже такое состояние не сломило титана - работает и хоть бы что ему. Возможно, качество PNY сослужило добрую службу и карта дожила до сегодняшних дней. Вот точно кандидат в систему №2.

Sapphire Radeon HD 3850 (512Мб)

Тут много слов не нужно, это "самый-самый топ". Просто самая быстрая из созданных карт для шины AGP. Что характерно, ни один процессор, включая топовые Атлоны, на момент выхода карты не в состоянии были раскрыть ее потенциал. Вот такой курьез. Но зато Sapphire запомнился тем, что дал самым упрямым поклонникам AGP возможность поиграть в топовые игры на любимой устаревшей платформе. В остальном - на фоне решений для набирающей популярность шины PCI-E совершенно рядовая карта, страшно шумная и жутко горячая в стоке, качество сборки оставляет желать много лучшего. Без дополнительного корпусного охлаждения стоит опасаться за ее здоровье. Но тем не менее, очевидно, что это единственный кандидат для системы №3.

Sapphire Radeon HD 3650 (512Мб)

Эту карту можно назвать "прощание с AGP для бедных". Просто быстрая карта для продления жизни шины AGP. Вполне сбалансированная, недорогая, не особо шумная. В общем, золотая середина. Да, потом была еще HD4650 с 1Гб памяти для AGP, но она вышла, когда 3850 уже подешевела, а шина AGP уже стала достоянием истории, так что HD4650 получилась "ни к селу ни к городу" и была быстренько забыта.

Creative Labs Dxr3

На первый взгляд, странная какая-то видеокарта. Так вот разочарую - это вообще не видеокарта, хотя, все внешние признаки в ней присутствуют. Это DVD-декодер. Да-да, были времена, когда мощности процессора просто не хватало, чтобы воспроизводить классический DVD-формат - а фильмы-то смотреть хотелось в том самом DVD-качестве. Вот такая штука и могла выручить. Аппаратно декодированием занимался чип REALmagic EM8300, перемаркированный Creative. К карте прилагался еще и фирменный привод DVD-ROM, но это было необязательно, виртуальный DVD привод решал проблему, хотя, карта сама по себе была недешевым удовольствием, но если вспомнить сколько стоили те же лицензионные DVD - нельзя сказать, что цена не была оправдана, просто такое аппаратное решение быстро устарело, потому как процессоры набирали мощь буквально не по дням, а по часам и уже могли собственными силами декодировать DVD. Так что сейчас карта представляет исключительно историческую ценность, хотя может, пойдет в сборку №1 для придания своего рода шарма.

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На этой ноте заканчиваю первую часть. Дальше попробую рассказать про нелегкий выбор материнских плат. Само собой, легких путей не будет - только уникальные в чем-то железки, только хардкор.

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