Топовый игровой ПК 2009 года - сколько он стоит в 2022
это мой первый пост не судите строго начнём с процессора это будет intel core i7 975x
процессор: i7 975x он имеет 4 ядра 8 потоков и выпущен во 2 квартале 2009 года частота в турбо бусте 3.6 ггц объём l3 кэша 8 мб и имеет тепловыделение 130 ватт ( цена 3500р б/у )
материнская плата: asus rampage iii extreme имеет 6 слотов ddr 3 оперативной памяти а максимально можно поставить 24 гб в 3 канальном режиме ( 15000р б/у )
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оперативная память: Corsair XMS3 6 планок по 4 гб с частотой 1600 мгц в сумме 24 гб ( 5000 руб б/у )
видеокарты: 2 видеокарты gtx 295 у каждой по 1.75 гб видеопамяти шина 896 бит ( 4500 руб б/у )
охлаждение на цп DEEPCOOL REDHAT 6 тепловых трубок с красным кулером на 140мм обороты кулера до 1400 оборотов в минуту заявленное рассеивание 250 ватт ( 4000 руб новый )
корпус: Cooler Master HAF X с завода установлена 4 кулера 120 на 120 также можно поставить дополнительно 5 кулеров 1 140 на 140 1 230 на 230 3 200 на 200 ( 6000 руб новый )
накопитель: жёсткий диск WD green 2 тб ( 5000 Руб новый )
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Блок питания:CoolerMaster Silent Pro M1000 1000W ( 7500 руб б/у )
общая цена на 25.02 2022 50 500 рублей
напишите что не хватает в моих постах
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