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Топовый игровой ПК 2009 года - сколько он стоит в 2022

я родился в 2009 году и немного инетресуюсь пк и попробую сделать подбор топовых комплектующих 2009 года ( все цены на комплектующие будут сегодняшние 25.02.2022 года а также некоторые комплектующие 2010-2012 года что то новое что то б/у )
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3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

это мой первый пост не судите строго начнём с процессора это будет intel core i7 975x 

процессор: i7 975x он имеет 4 ядра 8 потоков и выпущен во 2 квартале 2009 года частота в турбо бусте 3.6 ггц объём l3 кэша 8 мб и имеет тепловыделение 130 ватт ( цена 3500р б/у )

материнская плата: asus rampage iii extreme имеет 6 слотов ddr 3 оперативной памяти а максимально можно поставить 24 гб в 3 канальном режиме ( 15000р б/у ) 

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Asus Rampage III Extreme per CPU a 6 core Asus amplia la famiglia di schede...

оперативная память: Corsair XMS3   6 планок по 4 гб с частотой 1600 мгц в сумме 24 гб ( 5000 руб б/у )

видеокарты: 2 видеокарты gtx 295 у каждой по 1.75 гб видеопамяти шина 896 бит ( 4500 руб б/у )

The GeForce GTX 295 Board.

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накопитель: жёсткий диск WD green 2 тб ( 5000 Руб новый )

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Блок питания:CoolerMaster Silent Pro M1000 1000W ( 7500 руб б/у )

Evidence PSU-L-10 представляет собой блок питания, который предназначен для...

общая цена на 25.02 2022 50 500 рублей

напишите что не хватает в моих постах

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ddr3 ddr3 1600 mhz пк 2000-х gtx 295 lga1366 i7 975x
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