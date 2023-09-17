Обзор сайтов с бесплатным контентов фильмов (и не только), их зарубежных новинок, в т.ч. сериалов с качественным переводом

Дорого времени суток.

реклама

После статьи как упорядочить и сжать свою видеоколлекцию

https://overclockers.ru/blog/obo-vsem/show/109097/Kak-uporyadochit-i-szhat-svoju-videokollekciju

хочу рассказать, где я все это беру.

1. Лостфильм.

Отличная команда, которая отслеживает почти все новинки зарубежных сериалов, которые профессионально и многоголосо переводят. Фильмы тоже выходят, но не так часто. Необходимо зарегистрироваться и качать, выбрав качество картинки. Учет скачано/отдано не учитывается. В отличии от других торрентов здесь мертвых раздач не замечал. Доступем с российского IP.

2 HDRezka.

Тоже профессиональный многоголосый перевод зарубежных сериалов и фильмов. Переводят через день-два после релиза. Что здесь нравится - есть переводы 18+ (с матом). Это так необычно, но весьма реалистично - например когда героя ранили, вряд ли он не будет ругаться матом. Судя по всему - команда украинская, т.к. переводят и на него. Торопитесь качать, т.к. через несколько недель раздачи умирают - никого на ней не остается. Учет скачано/отдано не учитывается. Регистрация не нужна. Необходим VPN.

3. КинозалТВ.

Здесь собрано много чего кроме фильмов. Необходима регистрация. Учитывается объем скачано/отдано. Трудностей поддерживать этот коэффициент не составляет. Оставайтесь день на раздаче и все. В день доступно 20 скачиваний. Со временем раздачи умирают. Необходим VPN.

4. Рутрекер.

Аналог кинозала. Необходима регистрация. Объем скачано/отдано не учитывается. Контент побольше кинозала, раздачи умирают не так быстро. Как правило на древних раздачах остается 1 сид, так что при таком раскладе на скорость не рассчитывайте. Если здесь не нашли фильм, значит нигде больше не найдете. Необходим VPN.

5. Ноунейм клуб.

Сайт больше ориентирован на софт. Однако новинки кино здесь тоже присутствуют. Необходима регистрация. Учитывается объем скачано/отдано. Коэффициент поддержать не трудно - день оставайтесь на раздаче. Про живучесть раздач ничего не могу сказать, т.к. здесь недавно. Необходим VPN.

6. Рутор.

До недавнего времени это был отличный сайт. Сейчас требуют регистрацию, а подписка на контент аж 299 руб. в месяц. Думаю, если админы не передумают, сайт скоро умрет - альтернатив за бесплатно полно. Необходим VPN.

Смотрите на здоровье.