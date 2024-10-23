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Создатель библиотеки Флибуста ушёл из жизни

Ушла целая эпоха. Создатель крупнейшей бесплатной русскоязычной онлайн-библиотеки Флибуста ушел из жизни после тяжелой болезни.
[ ] для раздела Блоги
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Скончался создатель крупнейшей бесплатной русскоязычной онлайн-библиотеки, известный под ником Stiver.

23 сентября 2024 он выложил пост, что находится в больнице с глиобластомой.

22 октября появился пост Памяти капитана.


Что тут говорить.

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Ушла эпоха.

Очень печально.

Покойся с миром.

Светлая тебе память, капитан Stiver!

Спасибо тебе!

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