Создатель библиотеки Флибуста ушёл из жизни
Скончался создатель крупнейшей бесплатной русскоязычной онлайн-библиотеки, известный под ником Stiver.
23 сентября 2024 он выложил пост, что находится в больнице с глиобластомой.
22 октября появился пост Памяти капитана.
Что тут говорить.
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Ушла эпоха.
Очень печально.
Покойся с миром.
Светлая тебе память, капитан Stiver!
Спасибо тебе!
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