Министерство иностранных дел России подтвердило, что Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики, вскоре отправится в США в качестве нового посла.

Москва и Вашингтон сделали ещё один шаг к нормализации дипломатических отношений: новым послом России в Соединённых Штатах станет Александр Дарчиев, опытный дипломат и нынешний директор департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел РФ. Об этом 28 февраля 2025 года сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. «Его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидаетсяе в ближайшее время», — говорится в официальном заявлении МИД.

Назначение Дарчиева стало итогом консультаций между делегациями России и США, прошедших 27 февраля в Стамбуле. В ходе встречи американская сторона передала официальную ноту с агреманом — согласием на назначение дипломата. Этот шаг знаменует завершение периода неопределённости: пост посла России в США оставался вакантным с октября 2024 года, когда предыдущий глава дипмиссии Анатолий Антонов был отозван указом президента Владимира Путина.

Александр Дарчиев — карьерный дипломат с богатым опытом работы в североамериканском регионе. Он возглавляет департамент Северной Атлантики МИД РФ с 2021 года, а ранее занимал пост посла России в Канаде с 2014 по 2021 год. Выпускник исторического факультета МГУ, свободно владеющий английским и французским языками, Дарчиев считается экспертом по отношениям с США и Канадой. Его назначение происходит в переломный момент, когда обе страны пытаются наладить диалог после нескольких лет напряжённости, вызванной конфликтом на Украине и взаимными санкциями.

Эксперты отмечают, что перед новым послом стоит непростая задача. Отношения между Россией и США остаются на самом низком уровне со времён Карибского кризиса 1962 года, однако последние события — в том числе переговоры в Стамбуле и намерение сторон восстановить работу дипломатических представительств — дают надежду на постепенное смягчение конфронтации. В ходе консультаций обсуждались вопросы финансирования посольств, возобновления прямых рейсов и другие практические аспекты взаимодействия. «Дарчиеву предстоит работать в условиях, когда каждый его шаг будет под микроскопом», — считает политолог Алексей Макаров.

Назначение уже вызвало оживлённые дискуссии. Одни видят в этом сигнал к разрядке, другие — лишь формальность в условиях сохраняющегося противостояния. Тем не менее сам факт заполнения вакантной должности воспринимается как позитивный знак. В ближайшие дни Дарчиев завершит дела в Москве и отправится в Вашингтон, где его ждёт одна из самых сложных миссий в современной российской дипломатии.