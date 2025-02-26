Вячеслав Володин подчеркнул, что жизнь ребёнка — главная ценность.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин инициировал срочную разработку законодательных мер, направленных на защиту детей от нападений бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Володин подчеркнул, что эта тема требует незамедлительного внимания, и поручил комитету по вопросам семьи, защиты материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить соответствующие нормы. По его словам, приоритетом является безопасность детей, а регионы должны получить право оперативно принимать решения для предотвращения трагедий.

«Человек, ребёнок — высшая ценность, не надо об этом забывать. Жизнь ребёнка дороже», — заявил спикер на пленарном заседании, призвав коллег осознать масштаб ответственности. Он отметил, что кадры нападений бездомных животных шокируют общество, и призвал навести порядок в этой сфере. Особое внимание Володин уделил проблеме безответственного отношения к животным, предложив продумать меры для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу. «Давайте не оставлять их без хозяев, здесь тоже должна быть ответственность», — подчеркнул он, обращаясь к любителям «разглагольствовать о любви к братьям нашим меньшим».

Глава комитета по защите семьи Нина Останина сообщила, что возглавила рабочую группу, которая займётся внесением изменений в федеральное законодательство. По её словам, первое обсуждение инициатив запланировано на 27 февраля 2025 года, так как действовать нужно без промедления. В 2024 году, по данным комитета по охране здоровья, от укусов собак пострадали более 237 тысяч человек, что подчёркивает актуальность проблемы. Новый закон должен дать регионам инструменты для защиты граждан, сохранив баланс между гуманным отношением к животным и общественной безопасностью.