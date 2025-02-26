В ночь на 25 февраля 2025 года на Солнце произошел самый мощный выброс плазмы в этом году. Ученые из ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН подтвердили, что он не направлен на Землю и не представляет опасности.

В ночь на 25 февраля 2025 года на Солнце произошёл самый мощный выброс плазмы за текущий год, о чём сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН). Это событие стало заметным явлением в ходе наблюдений за солнечной активностью, достигшей пика в рамках 25-го солнечного цикла.

По данным учёных, выброс плазмы был зафиксирован с помощью космических коронографов, которые отслеживают движение вещества в солнечной короне. «На изображениях, полученных с приборов, расширяющееся облако плазмы наблюдалось примерно с часа ночи по московскому времени до 09:00–10:00. После этого выброс удалился от Солнца и вышел за пределы поля зрения коронографов», — рассказали исследователи. Предварительный анализ показал, что траектория выброса направлена в сторону, противоположную Земле, что исключает риск геомагнитных возмущений или воздействия на инфраструктуру нашей планеты.

Специалисты предполагают, что источником этого события стала активная область на поверхности Солнца, ранее вызвавшая вспышку класса X2.0. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: от слабых вспышек класса A до экстремальных вспышек класса X. Мощность вспышки класса A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс (B, C, M, X) увеличивает этот показатель в десять раз. Таким образом, вспышка класса X2.0 в десятки тысяч раз мощнее минимального уровня A0.0, что подчёркивает значимость активности этой области.

«Этот выброс — яркий пример текущего пика солнечной активности, но его направление позволяет нам не беспокоиться о последствиях. Если бы плазма двигалась к Земле, мы могли бы ожидать магнитных бурь и сбоев в работе спутников», — пояснил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Сергей Богачев. Ученые отмечают, что подобные явления становятся более частыми в период максимума 11-летнего солнечного цикла, который сейчас наблюдается.

Данные с коронографов и других приборов продолжают поступать в лаборатории для более детального анализа. Исследователи намерены уточнить характеристики выброса, в том числе его скорость и массу, чтобы лучше понять процессы, происходящие в солнечной короне. Пока же научное сообщество фиксирует это событие как рекордное по мощности в 2025 году, хотя и без прямого влияния на Землю.

Эксперты напоминают, что солнечная активность остаётся важным фактором для мониторинга: вспышки и выбросы плазмы могут вызывать не только красивые полярные сияния, но и сбои в радиосвязи, навигационных системах и энергосетях, если их энергия достигает Земли. На этот раз, к счастью, планета оказалась вне зоны риска.