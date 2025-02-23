С 1 марта 2025 года пенсии военных и бывших сотрудников правоохранительных органов будут проиндексированы на 9,5% с учетом инфляции. Средняя выплата составит 43 тысячи рублей.

С 1 марта 2025 года военные пенсионеры, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов в России получат прибавку к пенсии. Выплаты будут проиндексированы на 9,5 процента — именно такой уровень инфляции зафиксирован по итогам 2024 года. Это станет второй корректировкой пенсий для данной категории граждан за последние полгода: ранее, с 1 октября 2024 года, выплаты уже выросли на 5,1 процента. Теперь же государство учтет реальный рост цен, чтобы поддержать покупательную способность отставных военнослужащих и стражей порядка.





По данным ведомств, индексация затронет миллионы получателей военных пенсий. При этом выплаты за январь и февраль, скорректированные с учётом нового коэффициента, будут начислены одновременно с пенсией за март. Таким образом, в марте пенсионеры получат не только увеличенную сумму, но и доплату за первые два месяца года. После индексации средний размер военной пенсии составит около 43 тысяч рублей, что, по мнению властей, должно частично компенсировать рост стоимости жизни.

Решение об индексации продиктовано экономическими реалиями: в 2024 году инфляция в России ускорилась, достигнув 9,5 процента по официальным данным. Это связано с увеличением государственных расходов, в том числе на военные нужды, а также с санкционным давлением и ростом цен на товары первой необходимости. В таких условиях правительство стремится поддержать одну из наиболее социально значимых групп населения — военных пенсионеров, многие из которых прослужили десятки лет.

Эксперты отмечают, что индексация на 9,5 процента — это шаг к сохранению реальной стоимости пенсий, однако он не полностью компенсирует рост цен для некоторых домохозяйств. «Официальная инфляция — это усреднённый показатель, а для пенсионеров, чьи траты сосредоточены на продуктах и коммунальных услугах, фактическое удорожание жизни может быть выше», — поясняет экономист Сергей Лебедев. Тем не менее для многих получателей прибавка станет ощутимой поддержкой.

Вместе с тем власти подчёркивают, что индексация военных пенсий — это часть общей политики социальной защиты. В последние годы государство регулярно пересматривает размер выплат для этой категории граждан, стараясь учитывать экономическую ситуацию. Так, октябрьское повышение на 5,1 процента было запланировано заранее, а мартовская корректировка стала дополнительной мерой в ответ на ускорение инфляции. Ожидается, что в перспективе подобные пересмотры продолжатся, чтобы пенсии оставались на уровне, обеспечивающем достойный уровень жизни.