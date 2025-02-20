ИИ превосходит GPT-4o и другие в математике, программировании и науке, обучен на 200 000 чипах Nvidia H100 и предлагает DeepSearch — замену Google.

В ночь на 20 февраля 2025 года Илон Маск сделал заявление: его новейшая разработка, искусственный интеллект Grok 3, стал полностью бесплатным для всех пользователей. Предприниматель добавил, что доступ к нейросети открыт «на короткое время». Это шаг, который может изменить правила игры на рынке ИИ, где конкуренция между такими гигантами, как OpenAI, Google и Anthropic, достигла своего пика.

Grok 3, представленный публике всего несколько дней назад, 17 февраля, уже успел завоевать репутацию «убийцы чат-ботов». Во время презентации Маск и его команда продемонстрировали, как их модель превосходит всех лидеров индустрии, включая GPT-4o от OpenAI, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic, Gemini-2 Pro от Google и DeepSeek-V3 от китайских разработчиков. Сравнительные тесты показали, что Grok 3 значительно превосходит конкурентов в задачах по математике, программированию и научным исследованиям. Например, в тесте AIME (American Invitational Mathematics Examination) он набрал 52%, опередив Claude 3.5 Sonnet (16%) и GPT-4o (9%). А в бенчмарк-тесте GPQA, оценивающем знания на уровне доктора наук в области физики, биологии и химии, Grok 3 показал результат 75%, опередив DeepSeek-V3 (59%) и GPT-4o (50%).

Секрет успеха Grok 3 кроется в его колоссальной вычислительной мощности. Модель была обучена на суперкомпьютере Colossus, расположенном в Мемфисе, штат Теннесси. Этот кластер, построенный всего за восемь месяцев, использует 200 000 графических процессоров Nvidia H100 — беспрецедентный масштаб даже для современной индустрии ИИ. По словам Маска, Grok 3 получил в десять раз больше вычислительных ресурсов, чем его предшественник Grok 2, что позволило ему достичь «порядка величины» в улучшении производительности. Такой подход подтверждает теорию масштабирования: больше вычислений — лучше результат.

Одной из самых интригующих функций Grok 3 стала функция DeepSearch — инструмент, который Маск назвал «убийцей Google». DeepSearch способен анализировать весь доступный интернет и платформу X в режиме реального времени, предоставляя пользователю не просто ответы, а полноценные исследования. Если точной информации нет, ИИ делает «осознанное предположение», опираясь на свои логические выводы. Это делает его не просто чат-ботом, а настоящим помощником для исследователей, журналистов и всех, кто нуждается в глубоком анализе данных. В ходе демонстрации на презентации DeepSearch за десять минут выполнил задачу, на которую у человека ушёл бы час.

Маск неоднократно подчёркивал, что его цель — создать «максимально правдоподобный ИИ», даже если правда идёт вразрез с политкорректностью. Он назвал Grok 3 «страшно умным» и намекнул, что это может быть последняя модель, которую конкурентам удастся превзойти. Открытие бесплатного доступа, пусть и временного, — это не только маркетинговый ход, но и вызов всей индустрии.

Реакция сообщества неоднозначна. Энтузиасты в восторге: «Grok 3 — это революция, Маск снова всех переиграл», — пишут пользователи. Однако скептики указывают на ошибки модели во время презентации, например, путаницу в простых вопросах, и сомневаются, что она оправдает громкие заявления.