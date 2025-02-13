Специалисты АО «ЛОМО» представили проект зеркально-линзового телескопа для малых спутников и обсудили создание оптико-электронной аппаратуры с представителями заказчиков.

Специалисты АО «ЛОМО», входящего в состав концерна «Калашников», представили инновационные разработки в области создания компактного зеркально-линзового телескопа высокого разрешения для космического базирования. Обсуждение проекта состоялось на совместном совещании с представителями научно-производственных структур заказчиков, где были рассмотрены технические характеристики и перспективы применения новой технологии.

Заводчане ЛОМО продемонстрировали концепцию телескопа, который отличается компактностью и способностью обеспечивать высокое качество изображений благодаря уникальной оптической схеме. Такой прибор может быть успешно использован для мониторинга Земли с орбиты, наблюдения за астрономическими объектами и решения других задач, связанных с дистанционным зондированием. Особое внимание уделяется миниатюризации конструкции, что позволяет использовать телескоп на борту малых спутников, существенно снижая затраты на запуск и эксплуатацию системы.

Помимо этого, специалисты предприятия рассказали о развитии направления по созданию оптико-электронной аппаратуры для орбитальных группировок малых космических аппаратов. Эта технология открывает новые возможности для формирования многофункциональных спутниковых систем, способных выполнять широкий спектр задач: от экологического мониторинга до контроля над территориями и объектами критической важности.

Гости совещания, представлявшие заказчиков, высоко оценили представленные решения. Они особо отметили уникальность геоинформационных продуктов ЛОМО, основанных на данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Современные методы обработки информации позволяют получать детализированные изображения поверхности планеты, что имеет большое значение для различных пользователей — от государственных структур до коммерческих организаций. Применение передовых технологий обработки данных обеспечивает их точность и оперативность, что является ключевым фактором успеха в условиях постоянно меняющихся требований к космическим исследованиям.

Эксперты подчеркнули, что развитие данного направления позволит России укрепить свои позиции в глобальной космической отрасли. Создание компактных и эффективных оптических систем для малых спутников становится одним из трендов современного мирового рынка космических технологий. Подобные разработки способствуют снижению стоимости космических программ, делая их более доступными для широкого круга участников.



