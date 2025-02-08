Французская компания представила улучшенную версию своего ИИ-ассистента с новыми функциями веб-поиска, генерации изображений и мобильного приложения для iOS и Android, а также подпиской Pro за $15 в месяц.

Французская компания Mistral представила обновленную версию своего ИИ-ассистента Le Chat, существенно расширив его функциональные возможности и сделав сервис более доступным для широкой аудитории. Одним из ключевых событий стало запуск мобильного приложения для платформ iOS и Android.

Обновление включает ряд значительных улучшений. Веб-интерфейс стал более удобным и интуитивно понятным. Среди новых функций особо выделяется интеграция веб-поиска, которая позволяет чат-боту оперативно находить актуальную информацию из интернета.

Одним из главных преимуществ Le Chat остается его скорость работы. По данным компании, чат-бот способен обрабатывать до 1000 слов в секунду благодаря использованию "самых быстрых алгоритмов принятия решений".

Дополнительно Mistral добавила возможность генерации изображений по текстовым запросам. Для этой функции используется модель Flux Ultra от компании Black Forest Labs.

Подписка Pro за $15 в месяц предлагает пользователям дополнительные возможности, включая повышенный уровень безопасности, расширенный доступ к функциям и приоритетную обработку запросов.



