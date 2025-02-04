Китай объявил о введении пошлин в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также 10% на нефть и сельхозтехнику. Помимо этого, запущено антимонопольное расследование против Google.

Китай объявил о введении новых пошлин на американскую продукцию. По данным китайского Министерства торговли, с 1 июня будут действовать дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США, а также 10% пошлина на нефть и сельскохозяйственную технику. Помимо этого, власти страны инициировали антимонопольное расследование в отношении компании Google, подозревая её в нарушении законодательства.

Новые меры стали ответом на недавние шаги Соединённых Штатов, которые расширили список санкционных ограничений в отношении китайских технологических компаний. "Данные действия направлены на защиту интересов нашей экономики и обеспечение справедливой конкуренции," — заявил представитель Министерства торговли КНР Чжан И.

Пошлины затронут важные секторы американской экономики, такие как энергетика и сельское хозяйство. Эксперты отмечают, что Китай является одним из ключевых покупателей американского угля и СПГ, поэтому увеличение стоимости этих товаров может существенно повлиять на экспортные показатели США. В то же время пошлины на нефть и сельхозтехнику могут негативно сказаться на компаниях, работающих в данных отраслях.

"Мы понимаем, что наши меры вызовут определённую реакцию со стороны США, но мы вынуждены защищать свои интересы," — добавил Чжан И. Он подчеркнул, что Китай продолжает стремиться к конструктивному диалогу с американскими партнёрами, однако готов предпринимать необходимые шаги для защиты своих экономических интересов.

Помимо торговых мер, китайские власти начали антимонопольное расследование в отношении Google. Компания подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке цифровых технологий и рекламы. Представители регулятора заявили, что расследование будет сосредоточено на анализе практик Google в области сбора данных, рекламной политики и условий доступа к своим платформам для китайских компаний.

Эксперты отмечают, что данное расследование может быть связано с усиливающейся конкуренцией между американскими технологическими гигантами и их китайскими аналогами. "Китай всё чаще использует антимонопольные законы как инструмент давления на зарубежные компании, особенно в условиях ухудшающихся отношений с США," — считает профессор экономики университета Цинхуа Ли Вэнь.

Американская сторона пока не прокомментировала решение Китая о введении новых пошлин и начале расследования против Google. Однако ранее представители администрации США заявляли, что готовы использовать все доступные рычаги для защиты своих экономических интересов.

В бизнес-кругах обеих стран обеспокоены возможными последствиями эскалации торгового конфликта. "Такие меры создают неопределённость для международных компаний, работающих на обоих рынках. Это может привести к снижению инвестиций и замедлению экономического роста," — комментирует аналитик финансовой компании Брайан Харрис.

Экономисты предупреждают, что дальнейшее ухудшение отношений между Китаем и США может иметь серьёзные последствия для глобальной экономики. Увеличение пошлин и усиление регулирования могут спровоцировать рост цен на товары и услуги, что окажет давление на потребителей по всему миру.

Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что текущие действия Китая являются скорее демонстрацией силы, чем началом новой фазы торговой войны. "Пекин показывает свою решимость отстаивать свои интересы, но одновременно сохраняет возможность для переговоров," — считает старший аналитик Международного фонда развития экономики Чжао Лин.