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Apple представила обновление iOS 18.3 с новыми ИИ-функциями и исправлениями для совместимых iPhone
Apple представила обновление iOS 18.3, добавив функцию Visual Intelligence для iPhone 16, которая позволяет сканировать текст с плакатов и добавлять события в календарь. Также исправлены баги, включая проблемы с Apple Music и Siri, а функция генерации новостных сводок временно отключена из-за неточностей.

Компания Apple представила стабильные версии iOS 18.3 и iPadOS 18.3, которые принесли с собой ряд значительных обновлений и новых функций. Эти обновления призваны сделать использование устройств более удобным, а также расширить их функциональность благодаря интеграции искусственного интеллекта (ИИ).

Одним из самых важных нововведений стала функция Visual Intelligence, доступная для смартфонов iPhone 16. Эта функция использует возможности камеры и искусственного интеллекта для распознавания текстовой информации на плакатах и рекламных материалах. Пользователи могут добавлять события в «Календарь», просто сканируя информацию с таких материалов.

Еще одним интересным нововведением должна была стать функция генерации новостных сводок. Однако на данный момент она временно приостановлена, так как часто давала недостоверную информацию. В будущем разработчики планируют доработать эту функцию и вернуть ее пользователям. Сводки выделены курсивом, и их отображение можно настроить в специальном меню на экране блокировки.

Разработчики также вернули в «Калькулятор» одну из самых популярных функций — повторное выполнение последней операции. Ранее эта функция была удалена в одном из обновлений, что вызвало множество жалоб со стороны пользователей. Теперь она снова доступна, что значительно упрощает выполнение сложных расчетов. Кроме того, был исправлен баг с исчезающей клавиатурой при вызове текстового режима Siri.

Важной частью обновления стало устранение ошибки, из-за которой звук в Apple Music продолжал воспроизводиться после закрытия приложения. Это было одной из самых частых жалоб пользователей, и теперь проблема полностью решена.

Помимо этих значительных изменений, обновление iOS 18.3 также включает в себя ряд менее заметных, но не менее важных исправлений и улучшений. Например, были оптимизированы алгоритмы энергосбережения, что позволило увеличить время автономной работы устройств. Также были улучшены алгоритмы работы Face ID, что сделало процесс распознавания лиц еще более точным и быстрым.

Для разработчиков мобильных приложений обновление принесло несколько новых возможностей и API, которые позволят создавать более мощные и функциональные приложения. Например, теперь стало проще интегрировать искусственный интеллект в приложения, что открывает новые возможности для создания уникальных и полезных программ.

#apple #siri #искусственныйинтеллект #iphone16 #энергосбережение #калькулятор #faceid #мобильныеприложения #applemusic #itтехнологии #visualintelligence #новостные сводки #софта
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