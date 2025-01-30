Проект направлен на повышение цифровой грамотности, получение международных сертификатов и укрепление конкурентоспособности молодых специалистов на мировом рынке труда.

Компания Microsoft объявила о своем амбициозном плане по обучению 1 миллиона жителей Южной Африки навыкам искусственного интеллекта (ИИ) к 2026 году. Об этом стало известно на мероприятии «AI Tour», которое состоялось в Йоханнесбурге. Лилиан Барнард, президент Microsoft Africa, поделилась этой новостью, отметив значимость проекта для экономического развития региона и повышения конкурентоспособности местных специалистов на мировом рынке труда.

«Наша инициатива охватывает людей всех возрастов и профессиональных категорий, включая бизнес-структуры, государственные организации и молодежь, — заявила Барнард. — Мы стремимся предоставить молодым специалистам возможность получить международно признанную сертификацию, что позволит им конкурировать на мировом рынке труда».

Согласно плану компании, обучение будет проходить через различные образовательные платформы, доступные как онлайн, так и офлайн. Программы будут адаптированы под разные уровни подготовки, начиная от базовых курсов для начинающих до продвинутых тренингов для опытных специалистов. Основное внимание будет уделено практическим навыкам, которые могут быть применены в реальных рабочих условиях.

Это не первый крупный образовательный проект Microsoft на континенте. Ранее компания уже реализовала несколько программ, направленных на развитие цифровой грамотности и расширение доступа к современным технологиям. Например, в рамках программы «4Afrika» было обучено более 5 миллионов человек различным цифровым навыкам, что способствовало созданию новых рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса.

Однако новый проект по обучению ИИ обещает стать еще более масштабным и амбициозным. По словам экспертов, искусственный интеллект является одной из самых перспективных областей науки и техники, которая оказывает влияние практически на все сферы жизни. Внедрение ИИ в различные отрасли промышленности и сферы услуг позволяет повысить эффективность работы, оптимизировать ресурсы и создать новые возможности для бизнеса.

Для успешного выполнения поставленной задачи Microsoft планирует сотрудничать с местными университетами, учебными центрами и правительственными организациями. Кроме того, компания намерена привлечь к проекту ведущих экспертов в области ИИ, которые смогут делиться своим опытом и знаниями с участниками программы.

Важным аспектом нового проекта является его социальная направленность. В условиях глобальной цифровизации и автоматизации многие профессии становятся менее востребованными, что приводит к росту безработицы. Обучение ИИ может помочь людям освоить новые навыки и найти работу в высокотехнологичных отраслях. Особенно это актуально для молодежи, которая только начинает свою карьеру и стремится к профессиональному росту.