Япония официально отказалась от использования дискет в государственных системах. Это событие стало логическим завершением двухлетней кампании по обновлению и модернизации технологической инфраструктуры страны, что свидетельствует о стремлении Японии укрепить свое положение в мире высоких технологий.
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Дискеты, эти небольшие квадратные носители информации, которые некогда были основным способом передачи данных, теперь стали частью истории. Они были заменены более современными и эффективными цифровыми технологиями, такими как USB-накопители и облачное хранилище.
С 1981 года, когда они впервые были внедрены в Японии, дискеты служили надежными и универсальными инструментами для хранения и переноса информации. Однако с появлением более продвинутых и вместительных носителей, их использование постепенно устарело.
- Упрощение процедур взаимодействия с государственными органами. Отмена требования предоставлять документы на дискетах позволит компаниям перейти на электронный документооборот, что сэкономит время и ресурсы.
- Необходимость модернизации устаревшего оборудования. Хотя дискеты до сих пор используются в некоторых промышленных системах, компаниям придется искать альтернативные решения для хранения и передачи данных.
- Адаптация к цифровым технологиям. Отказ государства от дискет подталкивает компании к ускорению цифровой трансформации и внедрению современных ИТ-систем.
Так же, помимо дискет, японское правительство планирует отказаться от использования следующих аналоговых технологий:
Факсимильные аппараты. Министр цифровых преобразований Таро Коно выступил за отказ от факсов и других аналоговых технологий в правительстве.
Физические носители данных, такие как CD-ROM. В январе 2024 года правительство Японии отменило требование использовать физические носители, включая дискеты и CD-ROM, для 1900 типов документов, подаваемых в государственные органы.
Таким образом, Япония продолжает активную кампанию по модернизации своей технологической инфраструктуры, постепенно отказываясь от устаревших аналоговых решений в пользу цифровых технологий. Это важный шаг на пути к повышению эффективности государственного управления и адаптации к требованиям современного мира.