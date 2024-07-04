Японское правительство объявило о завершении двухлетней кампании по модернизации технологической инфраструктуры страны, официально прекратив использование дискет во всех своих системах с 28 июня 2024 года.

Япония официально отказалась от использования дискет в государственных системах. Это событие стало логическим завершением двухлетней кампании по обновлению и модернизации технологической инфраструктуры страны, что свидетельствует о стремлении Японии укрепить свое положение в мире высоких технологий.

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Дискеты, эти небольшие квадратные носители информации, которые некогда были основным способом передачи данных, теперь стали частью истории. Они были заменены более современными и эффективными цифровыми технологиями, такими как USB-накопители и облачное хранилище.

С 1981 года, когда они впервые были внедрены в Японии, дискеты служили надежными и универсальными инструментами для хранения и переноса информации. Однако с появлением более продвинутых и вместительных носителей, их использование постепенно устарело.

После официального прекращения использования дискет в государственных системах Японии, компании страны ожидают следующие изменения:

Упрощение процедур взаимодействия с государственными органами. Отмена требования предоставлять документы на дискетах позволит компаниям перейти на электронный документооборот, что сэкономит время и ресурсы.

Необходимость модернизации устаревшего оборудования. Хотя дискеты до сих пор используются в некоторых промышленных системах, компаниям придется искать альтернативные решения для хранения и передачи данных.

Адаптация к цифровым технологиям. Отказ государства от дискет подталкивает компании к ускорению цифровой трансформации и внедрению современных ИТ-систем.

Таким образом, отмена использования дискет в госсекторе станет дополнительным стимулом для японского бизнеса к модернизации и цифровизации. Это позволит повысить эффективность взаимодействия компаний с государством и соответствовать требованиям современной экономики.

Так же, помимо дискет, японское правительство планирует отказаться от использования следующих аналоговых технологий:

Факсимильные аппараты. Министр цифровых преобразований Таро Коно выступил за отказ от факсов и других аналоговых технологий в правительстве.

Физические носители данных, такие как CD-ROM. В январе 2024 года правительство Японии отменило требование использовать физические носители, включая дискеты и CD-ROM, для 1900 типов документов, подаваемых в государственные органы.

Таким образом, Япония продолжает активную кампанию по модернизации своей технологической инфраструктуры, постепенно отказываясь от устаревших аналоговых решений в пользу цифровых технологий. Это важный шаг на пути к повышению эффективности государственного управления и адаптации к требованиям современного мира.