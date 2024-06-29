Финансовый регулятор Казахстана сделал важное заявление об официальном разрешении торговли Toncoin на лицензированных платформах.

Комитет по регулированию финансовых услуг МФЦА (AFSA), основной финансовый регулятор Казахстана, объявил о разрешении торговать Toncoin на регулируемых им платформах. Это решение стало результатом тщательной проверки соответствия Toncoin строгим нормативным требованиям AFSA.

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Теперь жители Казахстана и другие инвесторы могут покупать и продавать этот криптоактив на законных основаниях на одобренных платформах, при этом их операции будут защищены надежной регуляторной базой. Toncoin стал первым криптоактивом, получившим такое одобрение, что является значительным достижением для отрасли.

Представители AFSA заявили, что решение разрешить торговлю Toncoin было принято из-за его растущей популярности и соответствия нормативным требованиям. Toncoin продемонстрировал устойчивый рост и стал одним из самых перспективных криптоактивов в последнее время. За последние 30 дней его стоимость увеличилась более чем на 17 %, а с начала года рост составил более 200 %.

Toncoin привлек внимание инвесторов по всему миру благодаря своей уникальной технологии и поддержке со стороны разработчиков. Он также получил одобрение таких платформ, как «Код Дурова», которая стала первым регулируемым крипто-ресурсом в стране.

«Это настоящий прорыв для отрасли криптовалют в Казахстане», - сказал в интервью журналистам представитель AFSA. - «Регулирование криптовалют - сложный процесс, но мы уверены, что принятие Toncoin на лицензированных платформах станет важной вехой в легализации и защите рынка криптоактивов».

Toncoin был создан на основе блокчейн-технологий и быстро gained популярность благодаря своей масштабируемости и безопасности. Он также имеет низкую волатильность по сравнению с другими криптовалютами, что делает его более стабильным и привлекательным для инвесторов.

«Одобрение Toncoin казахстанским регулятором - это большая новость для отрасли криптовалют», - сказал Павел Дуров. - «Это доказательство того, что наш проект надежный и соответствует самым высоким стандартам. Мы надеемся, что другие страны последуют этому примеру и Toncoin станет еще более доступным для инвесторов по всему миру».