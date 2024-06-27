Rivian, известная своими роскошными электромобилями, планирует выпустить пять новых моделей, охватывающих различные сегменты рынка, от коммерческих фургонов до доступных электромобилей для массового рынка.

Молодая компания Rivian, известная своими электромобилями R1T и R1S, готовится к масштабному расширению модельного ряда. В презентации, посвященной стратегическому партнерству с Volkswagen, компания Роберта Скаринджа (RJ Scaringe) раскрыла намерения выпустить пять новых моделей, которые будут охватывать различные сегменты рынка.

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Как и Tesla в свое время, Rivian планирует строить свою стратегию на "сверху вниз". На данный момент компания фокусируется на выпуске высокомаржинальных моделей, которые позволят ей накопить достаточную прибыль для разработки и производства более доступных электромобилей.

В презентации, опубликованной The Verge, Rivian представила пять новых моделей, скрытых под виртуальными покрывалами.

В крайней правой колонке скрываются три модели электромобилей Rivian для массового рынка, которые будут самыми доступными в линейке этого производителя.

Нельзя исключать, что среди них будет и электрический пикап, поскольку машины с таким типом кузова пользуются большой популярностью в Северной Америке.

Конечно, одно дело рисовать презентации для инвесторов, и другое — выпускать электромобили серийно. Rivian столкнется с рядом проблем, включая конкуренцию со стороны уже устоявшихся производителей, а также необходимость масштабировать производство.

Тем не менее, наличие у Rivian планов по расширению ассортимента наверняка обрадует многих поклонников молодой марки. Успех компании будет зависеть от ее способности разработать привлекательные и доступные электромобили, которые смогут конкурировать с лидерами рынка.