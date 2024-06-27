Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
РКН требует от Opera и Google ограничить доступ к плагину для обхода блокировок Censor Tracker
Федеральная служба по надзору в сфере связи направила требования компаниям Opera и Google, а также разработчику расширения Censor Tracker об ограничении доступа к плагину, содержащему информацию о способах обхода блокировок.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила официальные письма компаниям Opera и Google с требованием ограничить доступ к плагину, содержащему информацию о способах обхода блокировок. 


реклама

В ходе мониторинга магазинов браузерных расширений Opera и Google Chrome был обнаружен плагин, предоставляющий пользователям информацию о методах обхода установленных блокировок. В результате, ссылки на данное расширение были внесены в единый реестр запрещенной информации.

Помимо обращения к крупным технологическим компаниям, Роскомнадзор также направил уведомление непосредственно разработчику расширения Censor Tracker. В документе содержится требование о необходимости ограничить доступ к материалам, которые, по мнению ведомства, являются противоправными.

Представители компаний Opera и Google пока не прокомментировали ситуацию. Однако, учитывая предыдущий опыт взаимодействия крупных технологических корпораций с российскими регулирующими органами, можно предположить, что компании будут вынуждены рассмотреть требования Роскомнадзора и принять соответствующие меры. Разработчики Censor Tracker также пока не выступили с официальным заявлением. 

#google #законодательство #роскомнадзор #opera #vpn #блокировки #интернет-цензура #censor tracker #браузерные расширения #интернет-регулирование
+
Написать комментарий (0)
Motorola и Google объединились, чтобы сделать складные телефоны Razr интеллектуальными помощниками
Google разрабатывает чат-ботов с личностями знаменитостей и лидеров мнений
Motorola и Google добавят искусственный интеллект в серию Razr 2024
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
1
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
3
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
В России строят новый завод по производству электроники
80
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
1
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
4
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
48
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
YouTube тестирует новую функцию «Хайп» для поддержки видео от любимых авторов
+
Бывшая биржа «Санкт-Петербург» переехала в столицу Дальнего Востока и переименована в «Восточную»
2
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
60
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
71
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
10
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
16
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
3
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2

Сейчас обсуждают

Александр Пурвин
06:46
щас они обкатают технологию, а на пс 6 будут идти все игры прошлых поколений и тогда х бокс сыграет в ящик.
PlayStation 5 может получить поддержку игр PS3
Борис Шумилин
06:40
Ну она хоть правдивее того что окраинцы вырыли чёрное море
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
FelsheR-BANZzZzZz
06:29
Артемка юродивый местный, на з/п ципсо - не обращай внимания.
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
FelsheR-BANZzZzZz
06:28
Простые грузины внезапно захотели либеральных ценностей и гей парадов!))
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Семен Лебедев
06:27
Очередная гаражная байка
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
pksm
06:23
А эти исследователи не советуют пересесть с машин на лошадей и в место электричества использовать свечи
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
FelsheR-BANZzZzZz
06:07
В таких как ты и твои друзья - во всем мире плюют и ноги вытирают. Коллега каждый год ездит - очень там нравиться и вином/фруктами угостят, все покажут/расскажут. Люди простые, открытые и очень гостеп...
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Bokuwa Watarimono
05:41
Забываешь о стрессе, а потом им, забывшим, организм обязательно сообщит.
Astrum Entertainment: Более чем половине геймеров игры помогают справиться со стрессом
Такой то
05:31
потому что пидаристической грязи в каждом народе присутствует, ну вот возьмём хотя бы тебя
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Евгений Шрайнер
05:26
Ну твердотельные аккумуы уже неплохи. И ёмкость неплохо так подросла и бахнуть и загореться не должны. Так как там не жидкий электролит. Но пока эти аккумуы через чур дорогие
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем