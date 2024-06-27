Федеральная служба по надзору в сфере связи направила требования компаниям Opera и Google, а также разработчику расширения Censor Tracker об ограничении доступа к плагину, содержащему информацию о способах обхода блокировок.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила официальные письма компаниям Opera и Google с требованием ограничить доступ к плагину, содержащему информацию о способах обхода блокировок.





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В ходе мониторинга магазинов браузерных расширений Opera и Google Chrome был обнаружен плагин, предоставляющий пользователям информацию о методах обхода установленных блокировок. В результате, ссылки на данное расширение были внесены в единый реестр запрещенной информации.

Помимо обращения к крупным технологическим компаниям, Роскомнадзор также направил уведомление непосредственно разработчику расширения Censor Tracker. В документе содержится требование о необходимости ограничить доступ к материалам, которые, по мнению ведомства, являются противоправными.

Представители компаний Opera и Google пока не прокомментировали ситуацию. Однако, учитывая предыдущий опыт взаимодействия крупных технологических корпораций с российскими регулирующими органами, можно предположить, что компании будут вынуждены рассмотреть требования Роскомнадзора и принять соответствующие меры. Разработчики Censor Tracker также пока не выступили с официальным заявлением.