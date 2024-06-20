Стартап Quantum Machines совместно с правительством Израиля открыли Израильский центр квантовых вычислений (IQCC).

Quantum Machines, ведущий стартап в области квантовых вычислений, объявил о запуске Израильского квантового вычислительного центра (IQCC) в Тель-Авивском университете. Эта площадка, частично финансируемая правительством Израиля, станет первой в мире, где будут находиться квантовые компьютеры различных типов, интегрированные с системой NVIDIA DGX Quantum, высокопроизводительной компьютерной инфраструктурой и облаком.

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Quantum Machines, основанный в 2016 году, является ведущим разработчиком систем управления квантовыми компьютерами, которые должны решать задачи, которые невозможно разрешить сегодняшними традиционными компьютерами. Компания сотрудничает с такими ведущими организациями, как ЦРУ США, ЦРУ Великобритании, Технологическим институтом Мичигана и Национальным управлением аэронавтики и исследований космического предприятия США.

IQCC будет служить платформой для исследований и разработок в области квантовых вычислений и квантовых технологий. Он будет предлагать возможности для исследователей и разработчиков из различных отраслей, таких как фармацевтика, математика, физика и информатика, для проведения экспериментов и разработки новых приложений для квантовых компьютеров.

После получения разрешения на экспериментальную работу с квантовыми компьютерами в Израиле в декабре 2020 года Quantum Machines стала первой компанией в стране, получившей такое разрешение. IQCC станет еще одним шагом вперед в развитии квантовых вычислений в Израиле, который имеет долгую историю в области квантовых исследований и технологий.

IQCC предложит квантовые компьютеры различных типов, включая антисимметрично-орбитальные электроны (ASE) и устройства фотонных узлов (SPQI). Эти типы квантовых компьютеров имеют разные сильные стороны и подходят для различных задач. Антисимметрично-орбитальные электроны, например, могут быть использованы для решения задач на математической геометрии и обработки естественного языка, в то время как устройства фотонных узлов могут быть использованы для решения задач в области криптографии и космической связи.