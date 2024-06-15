Министерство финансов США объявило о вторичных санкциях в отношении 16 китайских технологических компаний за их участие в транзакциях с российскими организациями, находящимися под санкциями США.

Министерство финансов США объявило о введении вторичных санкций в отношении 16 китайских технологических компаний. Это решение является частью продолжающихся усилий по обеспечению соблюдения санкций США против России и принято после обнаружения участия этих компаний в транзакциях с Российскими юридическими лицами, уже находящимися под санкциями США.

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Одной из заметных компаний в списке является Beijing Deepcool Industries, ведущий производитель компьютерных корпусов, систем воздушного и жидкостного охлаждения, а также блоков питания.

Beijing Deepcool Industries является значительным игроком на мировом технологическом рынке, известным своими высококачественными продуктами.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило китайские технологические компании в свой список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List). В результате физическим и юридическим лицам США запрещено проводить какие-либо транзакции с этими компаниями, а любые активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах, будут заморожены.

Вторичные санкции направлены на то, чтобы помешать физическим и юридическим лицам, не являющимся гражданами США, совершать транзакции с попавшими под санкции китайскими компаниями. Несоблюдение этих санкций может привести к штрафным санкциям, включая введение санкций в отношении вовлеченных сторон, не являющихся гражданами США.

Правительство Китая выразило свое недовольство решением Министерства финансов США, заявив, что оно нарушает принципы международного права и свободной торговли. Министерство торговли Китая призвало США отменить санкции и вступить в конструктивный диалог для разрешения любых споров.

Последствия решения Министерства финансов США имеют далеко идущие последствия, потенциально затрагивающие не только попавшие под санкции китайские компании, но и их деловых партнеров, поставщиков и клиентов. Санкции также могут усилить напряженность в отношениях между США и Китаем.