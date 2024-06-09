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Apple представит функцию блокировки предустановленных приложений с помощью Face ID в iOS 18
Apple анонсировала новую функцию в iOS 18, позволяющую блокировать предустановленные приложения с помощью Face ID для повышения уровня конфиденциальности и безопасности. Возможность также может быть расширена на Touch ID и PIN-коды. Ожидается, что функция станет доступна осенью этого года.

В преддверии долгожданного запуска новой операционной системы iOS 18, Apple представила одну из самых ожидаемых функций, которая обещает значительно повысить уровень конфиденциальности и безопасности пользователей. В официальном пресс-релизе компания объявила о введении возможности блокировки предустановленных приложений с использованием технологии Face ID.

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Эта новация позволит пользователям защитить доступ к таким приложениям, как «Почта», «Сообщения», «Заметки», «Телефон», «Фотографии», «Настройки», Safari и многим другим, путем дополнительной аутентификации. Теперь, чтобы открыть одно из заблокированных приложений, пользователю потребуется пройти проверку личности с помощью Face ID.

Новая функция значительно увеличивает контроль пользователя над личной информацией, хранящейся на устройстве, и делает смартфоны Apple еще более защищенными от несанкционированного доступа. В компании подчеркнули, что эта мера стала ответом на растущие запросы пользователей по поводу безопасности их данных.

Apple также рассматривает возможность расширения этой функции, чтобы включить поддержку Touch ID и PIN-кодов, предоставляя пользователям больше вариантов для защиты своих данных. Это будет особенно полезно для владельцев более старых моделей iPhone и iPad, которые поддерживают Touch ID.

Однако, на данный момент остается неизвестным, будет ли эта функция доступна для сторонних приложений. Представители Apple не предоставили конкретной информации по этому поводу, вызвав волну обсуждений среди разработчиков и пользователей. Вполне возможно, что дополнительные детали будут раскрыты ближе к официальному релизу iOS 18.

Введение функции блокировки приложений с помощью Face ID стало логичным продолжением стратегии Apple, направленной на усиление мер безопасности и конфиденциальности на своих устройствах. В последние годы компания активно внедряет новые технологии, которые помогают пользователям защитить свою личную информацию. Например, в iOS 15 была добавлена функция «Приватного ретранслятора», которая скрывает IP-адрес пользователя при использовании Safari, а в iOS 16 — функция «Замедленного доступа», позволяющая временно ограничить доступ к устройству при подозрении на кражу или потерю.

В iOS 17 Apple представила улучшенную версию функции «Защита данных», которая позволяет пользователям управлять тем, какие приложения имеют доступ к их данным, и отслеживать активность этих приложений. Теперь, с введением блокировки предустановленных приложений в iOS 18, пользователи смогут еще более гибко и надежно контролировать доступ к своей информации.

Официальный релиз iOS 18 ожидается осенью этого года, и Apple продолжает оставаться верной своим принципам, делая упор на безопасность и конфиденциальность. С новой функцией блокировки предустановленных приложений с помощью Face ID, компания снова подтверждает свой статус лидера в области защиты данных пользователей.

Пока остается только ждать официального запуска iOS 18, чтобы полностью оценить все нововведения и улучшения, которые подготовила Apple. Но уже сейчас очевидно, что новая функция станет важным шагом в эволюции мобильных операционных систем, устанавливая новые стандарты безопасности и конфиденциальности.

#apple #безопасность #кибербезопасность #ios 18 #конфиденциальность #face id #мобильные технологии #touch id #pin-код #предустановленные приложения
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