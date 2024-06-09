Глава Российского Федерального Розпомбригады по надзору в сфере образования Мусаев сообщил, что с 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать более 10% учебного времени. Это решение будет направлено на создание более комфортабельных условий для учения и улучшение эффективности обучения.

С началом нового учебного года, 1 сентября, контрольные работы будут строго ограничены по времени, не превышая 10% от общего объема учебных часов. Эту важную информацию поделил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Сергей Музаев во время пресс-конференции, посвященной подготовке к старту учебного года.

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Мера, по словам Музаева, направлена на оптимизацию учебного процесса и снижение нагрузки на школьников, обеспечивая баланс между теоретическими знаниями и практическими навыками.

"Основная цель данной инициативы – это освобождение учеников от избыточной тестовой нагрузки и предоставление им больше возможностей для творческого развития и самостоятельного обучения", — подчеркнул Музаев. Он добавил, что такие изменения позволят учителям более гибко подходить к оценке знаний учащихся, используя разнообразные формы контроля, включая проектную деятельность, дискуссионные работы и индивидуальные задания.

Относительно нововведения выразили поддержку многие родительские комитеты и педагогические объединения. Представители этих организаций отмечают, что такая мера является шагом в правильном направлении к модернизации образования в России и соответствует мировым трендам, где акцент делается на развитие критического мышления, коммуникативных навыков и интеллектуального потенциала учащихся.