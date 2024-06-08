Первая пилотная площадка - Нововоронежская АЭС. Проект предусматривает расширение на Балаковскую и Смоленскую АЭС до конца 2025 года.

Российский энергетический гигант «Росэнергоатом», входящий в состав госкорпорации «Росатом», объявил о начале реализации проекта по развертыванию модульных центров обработки данных (ЦОД) на территории отечественных атомных электростанций. Это начинание предполагает тесное сотрудничество с компанией «ИТК Система», специализирующейся на разработке и производстве высокотехнологичного оборудования.





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Согласно планам, модульные ЦОД будут изготавливаться и собираться на производственной базе «ИТК Система» в городе Обнинске Калужской области. Эти центры будут оснащены передовым оборудованием, обеспечивающим высокий уровень надежности и отказоустойчивости, что соответствует международным стандартам Tier III, установленным Uptime Institute.

Первым объектом, на котором будет реализован проект, станет Нововоронежская атомная электростанция, расположенная в городе Нововоронеж Воронежской области. Запуск пилотного проекта позволит оценить эффективность и безопасность работы модульных ЦОД в условиях атомной станции, а также отработать все необходимые технологические и организационные аспекты.

После успешной реализации первого этапа проект планируется расширить на другие атомные электростанции России. В частности, до конца 2025 года аналогичные центры данных будут установлены на Балаковской и Смоленской АЭС. Это позволит не только улучшить внутренние информационные процессы на станциях, но и предоставить дополнительные возможности для развития цифровых технологий в энергетическом секторе.