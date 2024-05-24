Amazon собирается завершить этап тестирования двух своих прототипов телекоммуникационных спутников, KuiperSat-1 и KuiperSat-2, и намеренно уведет с орбиты и уничтожит космический аппарат.

Компания Amazon завершает этап тестирования двух своих прототипов телекоммуникационных спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2 на низкой околоземной орбите. Кульминация этого этапа знаменует начало конца для космических аппаратов, поскольку они будут намеренно уведены с орбиты, а затем войдут в атмосферу Земли, где распадутся и сгорят.

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Спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2 проходят тщательные испытания с момента их запуска в середине 2020 года, при этом основное внимание уделяется оценке их производительности, надежности и коммуникационных возможностей. На протяжении всего своего путешествия космические аппараты передавали на Землю ценные данные, дающие представление о своем проектировании, конструкции и эксплуатации.

Этап тестирования послужил решающим шагом в разработке проекта Amazon "Койпер" - группировки спутников, нацеленной на обеспечение быстрого, надежного и доступного подключения к Интернету для недостаточно обслуживаемых сообществ по всему миру. После успешного завершения этого этапа Amazon теперь готова приступить к развертыванию своего парка коммерческих спутниковых систем, который, как ожидается, произведет революцию в глобальном интернет-пространстве.

Однако, прежде чем космические аппараты KuiperSat-1 и KuiperSat-2 можно будет списать, Amazon должна тщательно спланировать и осуществить их вывод с орбиты и утилизацию. Этот процесс является важнейшим этапом ответственной эксплуатации космического имущества. Компания разработала комплексный план для обеспечения безопасного и эффективного вывода спутников с орбиты, сводя к минимуму риск повреждения других космических аппаратов или атмосферы Земли.

Процесс схода с орбиты будет включать серию сложных маневров, включая постепенное снижение на более низкую орбиту с последующим контролируемым возвращением в атмосферу Земли. Оказавшись в атмосфере, космический корабль сгорит, выбросив все оставшиеся компоненты в атмосферу, где они будут рассеяны и в конечном итоге разрушатся.

Приверженность Amazon ответственной эксплуатации спутников свидетельствует о приверженности компании обеспечению устойчивости космических исследований и разработок. Уделяя приоритетное внимание ответственной утилизации своих космических аппаратов, Amazon устанавливает высокие стандарты для отрасли, демонстрируя свою готовность принимать меры по смягчению воздействия космической деятельности на окружающую среду.