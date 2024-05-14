Это решение связано с растущей конкуренцией и падением спроса на крупноформатные ТВ-дисплеи.

Крупный японский производитель электроники, корпорация Sharp, объявила о намерении прекратить производство больших жидкокристаллических дисплеев (ЖК-дисплеев) на своем заводе в префектуре Осака к концу сентября текущего года. Это решение связано с изменениями в глобальном рынке дисплеев и стремлением компании сосредоточиться на более перспективных направлениях.

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Завод в Осаке, действующий уже более трех десятилетий, был одним из ключевых центров по производству ЖК-панелей для телевизоров и мониторов. Однако в последние годы компания столкнулась с усиливающейся конкуренцией со стороны южнокорейских производителей, таких как Samsung и LG, которые предлагают более дешевые и качественные аналоги.

По словам представителей Sharp, решение о закрытии завода было принято после тщательного анализа рыночной ситуации и внутренних возможностей компании. Вместо продолжения производства устаревших ЖК-панелей, Sharp планирует инвестировать в разработку и производство более современных и перспективных технологий, таких как OLED-дисплеи и дисплеи на основе квантовых точек.

"Мы осознаем, что рынок дисплеев быстро меняется, и чтобы оставаться конкурентоспособными, нам необходимо адаптироваться к этим изменениям" – заявил генеральный директор Sharp – "Закрытие завода в Осаке это трудное, но необходимое решение, которое позволит нам сосредоточить ресурсы на более перспективных технологиях и продуктах".

Это решение оказало влияние на более чем 500 сотрудников завода, которым предложат альтернативные вакансии в других подразделениях компании или помощь в трудоустройстве. Кроме того, Sharp обещает поддержать местные сообщества и предпринять все необходимые меры для минимизации социальных последствий закрытия.