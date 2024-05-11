Microsoft готовится к запуску магазина мобильных игр Xbox в июле этого года, предлагая поклонникам бренда и любителям видеоигр возможность наслаждаться своими любимыми играми на мобильных устройствах.

В рамках стратегии расширения своего присутствия на рынке мобильных игр, корпорация Microsoft объявила о запуске нового магазина мобильных игр Xbox, который начнет свою работу в июле 2024 года. Этот шаг является частью более широкого плана компании по интеграции своих игровых сервисов с мобильными устройствами и расширению экосистемы Xbox.

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Новый магазин мобильных игр будет доступен на всех основных платформах, включая iOS и Android, и предложит пользователям эксклюзивный доступ к широкому ассортименту игр, разработанных как внутренними студиями Microsoft, так и ведущими независимыми разработчиками со всего мира.

"Мобильные игры продолжают быть одним из самых быстрорастущих сегментов в индустрии развлечений, и Xbox стремится предоставить игрокам новые возможности для игры на любимых мобильных устройствах," сказал Фил Спенсер, глава Xbox. "С запуском магазина Xbox мы не только укрепляем нашу позицию на рынке мобильных игр, но и предлагаем игрокам удобный доступ к качественным играм, адаптированным для мобильных устройств."

Магазин мобильных игр Xbox будет включать в себя игры всех жанров - от стратегий и RPG до экшенов и головоломок. Выделенные категории помогут пользователям легко находить игры, соответствующие их интересам и стилю игры. Кроме того, Microsoft обещает регулярное обновление ассортимента новыми и эксклюзивными релизами.

Одной из уникальных особенностей магазина будет тесная интеграция с облачным сервисом Xbox Cloud Gaming (xCloud), позволяющая играть в некоторые тайтлы без необходимости скачивания их на устройство. Это особенно актуально для игр с большим объемом данных и высокими требованиями к аппаратному обеспечению.

В дополнение к стандартному набору игр, Microsoft анонсировала серию партнерских программ с крупными разработчиками, благодаря которым в магазине появятся специальные версии популярных игр с эксклюзивным контентом, доступным только через магазин Xbox.

Программа лояльности Xbox также будет расширена, чтобы включать мобильные покупки, предоставляя игрокам баллы и награды за покупки в магазине мобильных игр. Эти баллы можно будет обменять на подписки Xbox Game Pass, скидки на игры и другие преимущества.

Аналитики отмечают, что запуск магазина мобильных игр Xbox может существенно повлиять на рынок мобильных игр. Это также может усилить конкуренцию с такими гигантами мобильного гейминга, как Google Play и App Store.