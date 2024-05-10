Компании Disney и Warner Bros объявили о планах объединить свои стриминговые сервисы Disney+, Max и Hulu в единый пакет, который будет доступен с рекламой и без нее. Запуск новой платформы ожидается летом этого года.

В стремительном развитии рынка стриминга, американские медиагиганты Disney и Warner Bros объявили о планах объединить свои стриминговые сервисы в единый пакет. В соответствии с сообщением Bloomberg, новый пакет будет включать в себя Disney+, Max и Hulu, что позволит пользователям получить доступ к огромному количеству контента, включая фильмы, сериалы, мультфильмы и спорт.

реклама

Стоимость подписки пока что не называется, но компании заявили, что пакет будет доступен с рекламой и без нее. Это может быть важным шагом для компаний, которые пытаются привлечь больше пользователей и конкурировать с другими стриминговыми платформами, такими как Netflix и Amazon Prime.

Запуск единой стриминговой платформы от Disney и Warner Bros ожидается летом этого года. Это может быть важным событием для рынка стриминга, который в последние годы пережил стремительный рост.

Disney+ и Max уже имеют значительный успех на рынке, с более чем 140 миллионами подписчиков и более 30 миллионами подписчиками соответственно. Hulu также имеет значительный базу подписчиков, с более чем 42 миллионами пользователей.

Объединение этих трех платформ может помочь Disney и Warner Bros увеличить свою долю на рынке стриминга и привлечь больше пользователей. Компании также могут использовать это объединение для улучшения своих услуг и предложений, чтобы конкурировать с другими стриминговыми платформами.

В целом, объединение Disney+, Max и Hulu может быть важным шагом для компаний, которые пытаются вести успешную конкуренцию на рынке стриминга. Пользователи также могут ожидать улучшения качества услуг и более широкого выбора контента.