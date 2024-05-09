7 мая Китай успешно запустил первую ракету-носитель «Чанчжэн-6C» с космодрома Тайюань. Ракета вывела на запланированную орбиту четыре спутника и стала самой облегчённой версией в своём семействе. Впервые услуги ракеты «Чанчжэн» были выставлены на публичные торги, позволив частным компаниям воспользоваться этим средством доставки грузов на орбиту.

Китай продолжает укреплять свои позиции в мировой космической индустрии, успешно запустив первую ракету-носитель «Чанчжэн-6C» с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси на севере страны. Ракета вывела на запланированную орбиту четыре спутника, подтвердив эффективность и надёжность новейшей версии в семействе «Чанчжэн».

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Ракета-носитель «Чанчжэн-6C» стала самой облегчённой модификацией в своём семействе, что делает её особенно привлекательной для коммерческого использования. Запуск прошёл в соответствии с графиком, продемонстрировав высокую степень готовности китайских специалистов к реализации амбициозных космических проектов.

Особенностью запуска 7 мая стало то, что впервые услуги ракеты «Чанчжэн» были выставлены на публичные торги, позволяя частным компаниям воспользоваться этим средством доставки грузов на орбиту. Это знаменательный шаг для Китая, поскольку страна стремится к более активному привлечению частного сектора в космические программы и развитию коммерциализации космической индустрии.

На борту ракеты находились 4 спутника, каждый из которых будет выполнять отдельные задачи на орбите. Их запуск демонстрирует многоцелевое использование новой ракеты-носителя. Спутники предназначены для проведения научных исследований, мониторинга окружающей среды и развития связи.

«Чанчжэн-6C» является усовершенствованной версией ракеты «Чанчжэн-6А», дебютировавшей в 2022 году. Благодаря сниженной массе и усовершенствованной конструкции, новая модификация обладает большей гибкостью и способностью выводить полезную нагрузку на различные орбиты. Ракета оснащена современными системами управления и навигации, что делает её одной из самых передовых в своём классе.

Китай продолжает развивать свою космическую программу, стремясь к лидерству в космосе. Успешный запуск «Чанчжэн-6C» — это не только технологическое достижение, но и важный шаг к более тесному сотрудничеству между государственными и частными предприятиями в освоении космоса.

Китайская космическая корпорация (CASC), ответственная за разработку и запуск ракеты, выразила уверенность в том, что новая ракета-носитель будет пользоваться спросом среди коммерческих клиентов. Представитель корпорации отметил, что «Чанчжэн-6C» открывает новые возможности для частных компаний, стремящихся развивать свои космические проекты.

Таким образом, Китай продолжает укреплять свою космическую индустрию, демонстрируя миру свою технологическую мощь и стремление к инновациям. Успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-6C» стал ещё одним подтверждением этого курса.