Компания Pure Storage анонсировала выпуск нового поколения проприетарных накопителей Direct Flash Module с рекордной вместимостью 150 Тбайт, задающих новые стандарты в области корпоративного хранения данных.

Компания Pure Storage готовит к выпуску новое поколение своих проприетарных накопителей Direct Flash Module (DFM), которые обещают значительно расширить горизонты технологии хранения данных. Согласно последним данным, компания продемонстрировала образец накопителя с рекордной вместимостью в 150 терабайт.

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Это представляет собой колоссальный скачок вперёд по сравнению с текущими решениями на рынке. Для сравнения, большинство современных коммерчески доступных SSD обладают вместимостью в несколько терабайт, и только самые продвинутые модели достигают 30-60 Тбайт.

DFM от Pure Storage — это не просто SSD, это специализированные накопители, разработанные для работы исключительно в составе систем хранения данных компании, таких как FlashArray и FlashBlade. Эти устройства используют уникальную архитектуру, которая позволяет исключить множество традиционных проблем, связанных с SSD, в том числе зависимость от DRAM на уровне накопителей, что способствует повышению их надёжности и энергоэффективности.

«Наш новый DFM с вместимостью 150 Тбайт — это не просто улучшение существующих технологий, это революционный шаг в области хранения данных. Мы предлагаем рынку накопитель, который в десятки раз превосходит текущие стандарты по емкости и эффективности», заявил CTO Pure Storage Хуан Родригес.

Интересно, что подход к дизайну накопителей, который использует Pure Storage, напоминает разработки IBM в их FlashCore Modules (FCM). Однако технологии Pure Storage позволяют достигнуть ещё большей интеграции и оптимизации в работе с собственными системами хранения.

Pure Storage планирует начать коммерческую поставку новых накопителей в конце текущего года, и уже сейчас заинтересованные компании могут оформить предварительные заказы.