Компания HPE выводит на рынок инновационное решение для хранения данных - C500, которое доступно для вычислительных кластеров начального и среднего уровня. С полезной ёмкостью в петабайты оно обеспечивает беспрецедентную мощность и масштабируемость.

Компания HPE объявила о выпуске долгожданного хранилища Cray Storage Systems C500. Это прорыв в мире технологий хранения данных, который ожидают с нетерпением специалисты по всему миру. HPE утверждает, что C500 привносит инновационные решения в области хранения в вычислительные кластеры начального и среднего уровня, делая их более доступными для исследователей и разработчиков, работающих с большими данными и ИИ.

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Новая система хранения данных может гордиться полезной ёмкостью в несколько петабайт, что делает ее одной из самых мощных на рынке. Она использует программное обеспечение, разработанное для высокопроизводительных систем Cray ClusterStor E1000, которые можно встретить в самых мощных суперкомпьютерах мира. Однако, в отличие от своих предшественников, C500 имеет ряд особенностей, которые значительно снижают стоимость как приобретения, так и эксплуатации оборудования, что делает его более доступным для широкого круга пользователей.

Cray Storage Systems C500 - это масштабируемое решение, которое может легко адаптироваться к растущим потребностям пользователей. Его гибкость позволяет быстро расширять хранилище, обеспечивая бесперебойную работу кластера. Система также гордится своим высокопроизводительным и энергоэффективным дизайном, что делает ее идеальным выбором для центров обработки данных.

Директор по продукту HPE Ник Блад заявил, что "Cray Storage Systems C500 является играющим правилами игры решением на рынке хранения данных. Он предоставляет пользователям беспрецедентную мощность и масштабируемость, сочетая ее с беспримерной простотой и доступной ценой. Это настоящая революция в мире хранения данных, которая откроет новые возможности для исследований и разработок в области больших данных и ИИ".

Ожидается, что новое устройство появится в продаже уже в следующем квартале, и многие эксперты с нетерпением ожидают его выхода. Cray Storage Systems C500 обещает стать хитом среди компаний и научных учреждений, нуждающихся в мощном и надежном решении для хранения данных. HPE также объявила о сотрудничестве с несколькими ведущими поставщиками облачных услуг, чтобы обеспечить доступ к новому хранилищу широкому кругу пользователей по всему миру.

Как видно, мир технологий получает долгожданное обновление в области хранения данных, и это может значительно повлиять на то, как мы обрабатываем большие объемы информации в будущем.