Компания Nvidia представляет обновленную версию ChatRTX с новыми функциями, включая голосовой ввод, поддержку Google Gemma и поиск фотографий с помощью OpenAI CLIP.

Компания Nvidia объявила о значительном обновлении своей платформы ChatRTX, которая теперь обладает рядом новых возможностей, улучшающих ее функциональность и удобство использования.





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1. Голосовой ввод: теперь пользователи могут взаимодействовать с ChatRTX, используя голосовые команды. Это позволяет им быстрее и удобнее задавать вопросы и получать ответы без необходимости печатать текст.

2. Поддержка нейросети Google Gemma: ChatRTX теперь интегрируется с Google Gemma, что позволяет ей еще более точно анализировать и понимать пользовательские запросы, а также предоставлять более релевантные ответы.

3. Поиск фотографий на ПК с помощью OpenAI CLIP: благодаря интеграции с OpenAI CLIP, ChatRTX теперь способна искать и распознавать фотографии на компьютере пользователя, что значительно упрощает процесс поиска и анализа изображений.

Кроме того, обновленная ChatRTX теперь способна обрабатывать файлы на компьютере, видео из YouTube, а также отвечать на вопросы, выдавая релевантные ответы на основе видеороликов и документов пользователя. Это делает ChatRTX еще более мощным и универсальным инструментом для обработки и анализа информации.

Обновленная ChatRTX уже доступна для загрузки и использования. Пользователи могут насладиться новыми возможностями голосового ввода, поддержкой Google Gemma и поиском фотографий с помощью OpenAI CLIP, что значительно повышает эффективность и удобство работы с платформой.