Компания BenQ расширяет линейку профессиональных мониторов моделью SW242Q с 24,1-дюймовым IPS-экраном, разрешением 2560 × 1600 и поддержкой 10-битной глубины цвета. Новинка предлагает превосходную цветопередачу и широкие возможности подключения по более доступной цене.

Компания BenQ, известный производитель высококачественных мониторов, представила новую модель SW242Q, ориентированную на профессиональных фотографов и видеоредакторов. Этот монитор призван стать более доступной альтернативой популярным моделям SW272U и SW272Q, которые в настоящее время продаются по цене около $800.

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Новинка оснащена 24,1-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:10, что обеспечивает более удобную работу с вертикальным пространством по сравнению с традиционными мониторами 16:9. Разрешение экрана составляет 2560 × 1600 пикселей, что позволяет отображать изображения с высокой детализацией и четкостью.

Одной из ключевых особенностей SW242Q является поддержка 10-битной глубины цвета, что означает возможность отображения более миллиарда цветов. Это особенно важно для профессионалов, работающих с цветокоррекцией и требующих максимальной точности цветопередачи. Монитор также обладает широким цветовым охватом, покрывающим 100% пространства sRGB и 95% DCI-P3, что гарантирует реалистичную и насыщенную цветопередачу.

BenQ SW242Q прошел заводскую калибровку для обеспечения высокой точности цветов прямо из коробки. Кроме того, монитор оснащен аппаратным калибратором, который позволяет пользователям легко настраивать и поддерживать точность цветопередачи с течением времени. Благодаря этому профессионалы могут быть уверены, что цвета на экране будут соответствовать их ожиданиям и требованиям.

Эргономичная подставка монитора предоставляет широкие возможности для регулировки положения экрана, включая изменение высоты, наклона и поворота. Это позволяет пользователям настроить монитор в соответствии с их предпочтениями и обеспечить комфортную работу в течение длительного времени.

Помимо впечатляющих характеристик дисплея, SW242Q также оснащен разнообразными портами подключения, включая DisplayPort, HDMI и USB-C. Порт USB-C обеспечивает удобное подключение современных ноутбуков и позволяет передавать видеосигнал, данные и заряжать устройства через единый кабель.

С выпуском модели SW242Q компания BenQ предлагает профессиональным фотографам и видеоредакторам высококачественный инструмент для работы с цветом по более доступной цене. Благодаря сочетанию превосходной цветопередачи, широкого цветового охвата, удобства использования и эргономичности, этот монитор является привлекательным выбором для творческих профессионалов, стремящихся к безупречному качеству изображения без значительных затрат.