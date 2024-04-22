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Военные США и Филиппин проводят масштабные учения
Более 17 000 военнослужащих США и Филиппин принимают участие в учениях "Balikatan", демонстрируя силу и единство на фоне напряженности в Южно-Китайском море.

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Сегодня на Филиппинах начались крупномасштабные военные учения "Баликатан-24" с участием более 16 тысяч военнослужащих США и Филиппин. Маневры проходят на фоне растущей обеспокоенности по поводу территориальных споров в Южно-Китайском море и активизации военной деятельности Китая в регионе.
По данным Пентагона, в ходе двухнедельных учений, которые продлятся до 5 мая, американские и филиппинские войска отработают совместные операции по обеспечению безопасности морских путей, оказанию гуманитарной помощи и реагированию на стихийные бедствия. Значительная часть маневров пройдет на острове Лусон в северной части Филиппинского архипелага.
"Баликатан" имеет важное значение для укрепления союзнических связей между США и Филиппинами, а также для поддержания стабильности в стратегически важном регионе", - заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США контр-адмирал Чарли Брауну.

Совместные учения США и Филиппин рассматриваются как ответ на действия Китая. Манила усилила военное сотрудничество с Вашингтоном после того, как в начале года китайское судно протаранило филиппинское рыболовецкое судно в оспариваемых водах.

Несмотря на протесты Пекина, Вашингтон подчеркивает приверженность принципу свободы судоходства в Южно-Китайском море и поддержку союзников в регионе. Наблюдатели ожидают, что учения "Баликатан-24" станут одним из крупнейших проявлений военного присутствия США в Юго-Восточной Азии за последние годы.

#сша #китай #безопасность #филиппины #южно-китайское море #военные учения #союз #balikatan #демонстрация силы
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Red Flag
11:00
Ебанько все это кто кроме тебя?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Чато -- Бот
11:00
>проведённые пуски позволяют "повысить военную мощь Франции с первых моментов кризиса, тем самым влияя на волю конкурентов". Дадада, перемога где-то рядом, главное жабоедам - щёки надувать посильнее.
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Red Flag
10:59
Вот ты ебанько , сам без доказательст сделал вброс, не подтвердил, и сам себя победителем назначил, В психушке день открытых дверей?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
10:56
Совет правильный! Но мимо как всегда. Однако для чатовой бабули на лавочке сойдет )
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Red Flag
10:56
Нет про твое огульное пиздабольство товарищ-железнодорожник-стрелочник
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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