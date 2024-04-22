Более 17 000 военнослужащих США и Филиппин принимают участие в учениях "Balikatan", демонстрируя силу и единство на фоне напряженности в Южно-Китайском море.

Сегодня на Филиппинах начались крупномасштабные военные учения "Баликатан-24" с участием более 16 тысяч военнослужащих США и Филиппин. Маневры проходят на фоне растущей обеспокоенности по поводу территориальных споров в Южно-Китайском море и активизации военной деятельности Китая в регионе.

По данным Пентагона, в ходе двухнедельных учений, которые продлятся до 5 мая, американские и филиппинские войска отработают совместные операции по обеспечению безопасности морских путей, оказанию гуманитарной помощи и реагированию на стихийные бедствия. Значительная часть маневров пройдет на острове Лусон в северной части Филиппинского архипелага.

"Баликатан" имеет важное значение для укрепления союзнических связей между США и Филиппинами, а также для поддержания стабильности в стратегически важном регионе", - заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США контр-адмирал Чарли Брауну.



Совместные учения США и Филиппин рассматриваются как ответ на действия Китая. Манила усилила военное сотрудничество с Вашингтоном после того, как в начале года китайское судно протаранило филиппинское рыболовецкое судно в оспариваемых водах.



Несмотря на протесты Пекина, Вашингтон подчеркивает приверженность принципу свободы судоходства в Южно-Китайском море и поддержку союзников в регионе. Наблюдатели ожидают, что учения "Баликатан-24" станут одним из крупнейших проявлений военного присутствия США в Юго-Восточной Азии за последние годы.