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Adobe интегрирует генеративный ИИ в Premiere Pro
Adobe объявляет о внедрении передовых инструментов генеративного искусственного интеллекта в Adobe Premiere Pro, позволяющих с легкостью редактировать видео, добавлять и удалять объекты, а также расширять клипы, что значительно ускорит и упростит процесс постпродакшна.

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Ведущий разработчик программного обеспечения для творческих профессий, компания Adobe, объявила о значительном обновлении своего флагманского продукта для редактирования видео, Adobe Premiere Pro. Нововведение включает в себя ряд инструментов, основанных на генеративном искусственном интеллекте, которые обещают радикально трансформировать процесс редактирования видео.
По словам представителя Adobe, новая функциональность позволит даже неопытным пользователям с легкостью добавлять, удалять и изменять объекты в видео, а также расширять длительность клипов без видимых швов или необходимости проводить часы за кадровой правкой.

Этот прорыв возможен благодаря использованию глубокого обучения и нейронных сетей, которые анализируют видеоконтент и позволяют создавать реалистичные изображения и анимации, которые ранее требовали значительных временных затрат и профессиональных навыков. Например, с помощью новых инструментов Premiere Pro пользователи смогут удалять прохожих или нежелательные объекты из сцен, а также добавлять элементы, которые сливаются с оригинальным контентом до степени неразличимости.

Кроме того, технология обеспечивает расширение клипов, что особенно полезно в индустрии кино и телевидения, где необходимо поддерживать определенную длительность сцены без потери качества. Искусственный интеллект Adobe способен анализировать контекст сцены и генерировать дополнительный материал, который выглядит естественно и убедительно.

Обновление Adobe Premiere Pro также предлагает улучшенные инструменты для цветокоррекции, аудиоредактирования и интеграцию с другими продуктами Adobe, такими как After Effects и Photoshop, обеспечивая беспрецедентный уровень гибкости и творческого контроля для профессионалов и энтузиастов.

Ответственные за продукт в Adobe подчеркнули, что внедрение ИИ не призвано заменить творческий процесс, а скорее дать инструменты для ускорения рутинной работы и расширения творческих возможностей редакторов. Компания также отметила, что активно работает над вопросами конфиденциальности и этики, связанными с генеративным искусственным интеллектом, и стремится обеспечить, чтобы их технологии использовались ответственно и с уважением к авторским правам.

#технологии #искусственный интеллект #инновации #adobe #генеративный ии #premiere pro #видеоредактирование #креативные инструменты #обновление программного обеспечения #постпродакшн
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