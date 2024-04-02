Жители северного побережья Японии испытали землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого был расположен в 66 км к востоку от города Муроран на острове Хоккайдо. По данным сейсмологов, глубина гипоцентра составила 37 км.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня у северного побережья японского острова Хонсю, вызвав сильные толчки в нескольких префектурах региона Тохоку. По данным Метеорологического агентства Японии, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 40 км к северо-востоку от города Мориока в префектуре Ивате на глубине около 50 км.

Первоначальные сообщения указывают на то, что в результате землетрясения никто не пострадал, а ущерб был минимальным. Тем не менее, жители северных префектур Японии описывают ощутимые толчки, которые заставили здания содрогаться и предметы падать с полок.

"Это было похоже на то, как если бы гигантская рука тряхнула весь дом," - рассказывает 37-летняя Юрико Сато из города Куросаки в префектуре Акита. "Сначала был сильный толчок, а затем все начало трястись из стороны в сторону в течение почти минуты."



Оператор Токийской фондовой биржи сообщил, что торги не были прерваны из-за землетрясения. Кроме того, не поступало сообщений о каких-либо проблемах на атомных электростанциях в районе Тохоку.



Метеорологическое агентство предупредило жителей побережья о возможности цунами высотой до 1 метра в результате подводного толчка. Однако, через два часа после землетрясения угроза была снята.



Север Японии является одним из наиболее сейсмически активных регионов в стране из-за его близости к зоне субдукции, где Тихоокеанская плита погружается под окраину Евразийского континента. В марте 2011 года мощное землетрясение магнитудой 9,0 и последовавшее за ним цунами вызвали катастрофу на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной эвакуации и долгосрочному загрязнению радиацией.



Власти Японии продолжают отслеживать ситуацию и оценивать любой возможный ущерб в результате сегодняшних подземных толчков.