Главы внешнеполитических ведомств России и Киргизии договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности и противодействия трансграничным угрозам терроризма.

Москва и Бишкек выступили с решительным заявлением, в котором выразили решимость сотрудничать в противодействии трансграничным угрозам терроризма, сообщает МИД России.

По словам представителя министерства, в ходе недавнего раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран главной темой обсуждения стал вопрос региональной безопасности и борьбы с терроризмом. Обе стороны подтвердили общую озабоченность в связи с растущими транснациональными угрозами и приверженность сотрудничеству в противодействии этим вызовам. В нынешних геополитических условиях, когда терроризм продолжает представлять серьезную угрозу стабильности и безопасности различных регионов, включая Центральную Азию, Россия и Кыргызстан признали важность тесной координации и взаимной поддержки.

реклама

Обе страны обязались активизировать свои усилия в области обмена разведданными, безопасности границ и контртеррористических операций. Российская сторона предложила предоставить дополнительные экспертные знания и ресурсы для укрепления потенциала Кыргызстана в этих областях.

Кроме того, МИД России высоко оценил продолжающееся взаимодействие спецслужб двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Это сотрудничество привело к ликвидации нескольких террористических группировок и предотвращению многочисленных потенциальных нападений.

Российская делегация также выразила поддержку продолжающимся усилиям Киргизии по модернизации вооруженных сил и пограничных сил, подчеркнув важность этих разработок для обеспечения безопасности всего региона.

И Россия, и Киргизия подтвердили свою приверженность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые служат важнейшими платформами регионального сотрудничества и мер коллективной безопасности.

Это новое обязательство о сотрудничестве прозвучало в то время, когда мировое сообщество борется с текущими вызовами, связанными с терроризмом, экстремизмом и другими транснациональными угрозами. Работая вместе и объединяя свои ресурсы, Россия и Киргизия стремятся создать более безопасное будущее для своих граждан и внести свой вклад в общую стабильность Центрально-Азиатского региона.

В заключение в заявлении МИД России подчеркивается важность международного сотрудничества в противодействии транснациональным угрозам и настрой России и Киргизии на совместную работу в этом направлении. Приверженность двух стран совместным усилиям в области обмена разведданными, безопасности границ и контртеррористических операций представляет собой важнейший шаг в укреплении региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии.