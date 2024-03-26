Российский автозавод ГАЗ планирует возобновить производство легендарных автомобилей «Волга» к середине 2024 года. Завод подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga в 22 классах МКТУ.

Автомобильный гигант "Группа ГАЗ" объявил о планах по возобновлению производства культовой модели "Волга" к середине 2024 года. Это решение ознаменует возвращение одного из самых узнаваемых советских автомобилей на российский рынок после более чем десятилетнего перерыва.

В рамках подготовки к запуску нового поколения "Волги" компания подала заявку на регистрацию товарного знака Volga по 22 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это свидетельствует о масштабных амбициях производителя, который намерен использовать легендарный бренд не только для автомобилей, но и для широкого спектра сопутствующих товаров и услуг.

Согласно заявке, зарегистрированный товарный знак Volga будет применяться для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, запасных частей и аксессуаров. Кроме того, он будет использоваться для производства одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и даже украшений с символикой "Волги".



"Возрождение легендарной "Волги" - это не просто запуск новой модели, это возвращение целой эпохи в автомобильную индустрию России, - заявил генеральный директор "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. - "Волга" была символом статуса и престижа в советские времена, и мы надеемся, что новое поколение этого автомобиля сможет вызвать такие же эмоции у современных российских автолюбителей".



Хотя технические характеристики новой "Волги" пока не разглашаются, ожидается, что она будет оснащена современными системами безопасности и мультимедиа, сохранив при этом классический дизайн, вдохновленный ретро-стилем оригинальной модели. Предполагается, что новинка будет предлагаться в нескольких вариантах кузова, включая седан и универсал.



Возрождение "Волги" является частью более широкой стратегии "Группы ГАЗ" по укреплению своих позиций на российском автомобильном рынке. В условиях ухода ряда иностранных брендов с российского рынка отечественные производители стремятся занять освободившиеся ниши, предлагая потребителям качественные и доступные автомобили собственного производства.



Ожидается, что новая "Волга" будет собираться на модернизированных производственных мощностях Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Завод уже начал подготовку к запуску новой модели, инвестировав значительные средства в обновление оборудования и переподготовку персонала.

Возрождение легендарной "Волги" обещает стать одним из самых ожидаемых событий в российской автомобильной индустрии в ближайшие годы. Автолюбители с нетерпением ждут появления нового поколения этого культового автомобиля, который, несомненно, станет гордостью отечественного автопрома.