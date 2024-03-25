Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Путин подписал закон об освобождении техники для спецоперации от пошлины
Президент России утвердил норму, позволяющую не платить пошлину за автомобили и другие транспортные средства, передаваемые добровольцами в зону военной операции на Украине.

реклама

Президент России Владимир Путин недавно подписал закон, который освобождает от уплаты госпошлины технику, передаваемую безвозмездно в зону спецоперации для поддержки Народного фронта и нужд бойцов, выполняющих гуманитарные миссии и обеспечения безопасности. Этот шаг является новым этапом в поддержке тех, кто борется на передовой в сложных условиях.Закон, который вступил в законную силу сразу же после подписания, касается автомобилей, маломерных судов и других транспортных средств, передаваемых на основании договоров пожертвования. Теперь организации и частные лица, желающие помочь бойцам, смогут сделать это более эффективно и без дополнительной финансовой нагрузки на доноров.

"Это важное решение, которое позволяет нам объединить усилия граждан и государства для поддержки нашей армии и граждан, оказавшихся в зоне конфликта", - комментирует пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это еще одно доказательство готовности нашей страны обеспечить необходимую помощь тем, кто борется за мир и безопасность на нашей территории".

Передача техники в зону спецоперации является ключевым элементом гуманитарной помощи, направленной на облегчение жизни граждан, а также на поддержку Вооруженных Сил. Без уплаты госпошлины процесс передачи станет более быстрым и прозрачным, способствуя оперативному использованию полученного оборудования.

Народный фронт, который активно участвует в организации гуманитарной помощи, приветствует данное решение. "Это решение дает возможность увеличить количество транспортных средств, которые мы сможем направить на передовой, где каждая единица техники может спасти жизни и существенно улучшить условия службы наших героев", - говорит один из лидеров организации.

Согласно закону, все транспортные средства должны соответствовать определенным техническим требованиям и быть готовы к немедленному использованию. Проверка техники будет осуществляться соответствующими органами, чтобы гарантировать ее надежность и соответствующее использование.

Эта инициатива правительства является дополнительным свидетельством поддержки Вооруженных Сил и граждан, сталкивающихся с трудностями в зонах конфликта. Власти продолжают искать способы улучшить условия жизни и работы бойцов.

#техника #спецоперация #владимир путин #бойцы #вооруженные силы #гуманитарная помощь #госпошлина #народный фронт #поддержка.
+
Написать комментарий (0)
Различные телеграм-каналы сообщают о возможной очередной ракетной атаке по инфраструктуре Украины
Тайвань выделил более $500 000 на разработку и тестирование пуленепробиваемых плит для своей армии
Великобритания увеличит вложения в программу создания атомных подводных лодок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
52
Sapphire представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE PURE OC в белом дизайне
2
Forbes: Российские дроны помогают молниеносно выводить из строя лучшее вооружение ВСУ
+
SpaceNews: Американская компания SpaceX может установить глобальную монополию в ракетостроении
7
Иран представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа»
2
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
1
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone
+
Прорыв солнечных панелей из «чудо-материала» близок к коммерциализации
4
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
+
Новый вариант истребителя F-16 впервые доставлен заказчику
1
Напечатанные на принтере гибкие солнечные элементы достигли нового рекорда эффективности
+
Крымские инженеры разработали аналоги комплектующих для российских самолетов Superjet и МС-21.
2
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
+
NVIDIA может поднять стоимость видеокарты GeForce RTX 3050 6 ГБ
6
Boom Technology : Состоялся первый полет сверхзвукового самолета XB-1
1
Разработчик Denuvo выпустит технологию TraceMark, которая может покончить с пиратством на ПК
13
Китайские ученые считают, что бамбук может прокормить растущее население планеты
+
Noise Luna Ring выходит на мировой рынок и стремится стать доступным по цене среди умных колец
+
Зеленский рассказал об использовании иностранных компонентов в БПЛА «Герань-2»
2
Samsung планирует выпустить часы Galaxy Watch с использованием технологии microLED к 2025 году
+

Популярные статьи

Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
28
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
14
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
132
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
95
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
24
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
50
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
36
Теракт в «Крокус Сити Холл»: хронология событий и реакция международной общественности
8
MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
+

Сейчас обсуждают

Чато -- Бот
13:50
А ты не плачь, идиот. Вас, ципсоту, всё равно не любят.
Украинские Telegram-каналы сообщают о групповом ударе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по неким объектам в Киеве
Михаил Barash Андреев
13:49
Крайне узко мыслите, любезный. По поступающим сведениям, это была то ли общага СБУ, то ли временно используемые ГУР помещения. После того, как ВСУ бронетехнику укрывали в торговых центрах, уже ничему ...
Украинские Telegram-каналы сообщают о групповом ударе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по неким объектам в Киеве
Андрей Васецкий
13:49
Интел роет себе могилу со своими обратными подключениями.
Новые процессоры AMD Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 будут представлены в апреле 2024 года
Женя Кристи
13:46
Фридом!
Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
nonses84
13:46
Да всё они прекрасно понимают... Только бабло дороже своей страны. Вот за то что В.В. не такой , я его и выберу много много раз.
Экс-глава МИД Австрии обвинила нынешних европейских лидеров в инфантилизме
coth
13:42
Bublik1, SMIC сами всё выпускают. Им заявки никуда подавать не надо.
Гаубица М777 взорвалась в руках украинских солдат
22870
13:32
Почти в три раза дороже, но родные картриджи для кэнона можно найти дешевле чем для панты. В рамках гарантийного срока и, с учетом стоимости расходников, кэнон может быть выгоднее панты. А по подключ...
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
Cossacs
13:31
7600 глючное дерьмо, много отзывов насчёт этого читал, людям приходится сильно снижать частоту чтобы оно меньше вылетало, а по производительности становится как 3050, даже 6 Гб
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
Данил
13:29
Если человек не спалил IP то ничего не будет (сейчас всё также)
Разработчик Denuvo выпустит технологию TraceMark, которая может покончить с пиратством на ПК
PixelPlus+
13:25
На предоставленных вами Михаил действительно видно, что цели непростые. Жилая застройка... А потом идиоты плачут, нас никто не любит...
Украинские Telegram-каналы сообщают о групповом ударе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по неким объектам в Киеве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем