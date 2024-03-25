Президент России утвердил норму, позволяющую не платить пошлину за автомобили и другие транспортные средства, передаваемые добровольцами в зону военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин недавно подписал закон, который освобождает от уплаты госпошлины технику, передаваемую безвозмездно в зону спецоперации для поддержки Народного фронта и нужд бойцов, выполняющих гуманитарные миссии и обеспечения безопасности. Этот шаг является новым этапом в поддержке тех, кто борется на передовой в сложных условиях. Закон, который вступил в законную силу сразу же после подписания, касается автомобилей, маломерных судов и других транспортных средств, передаваемых на основании договоров пожертвования. Теперь организации и частные лица, желающие помочь бойцам, смогут сделать это более эффективно и без дополнительной финансовой нагрузки на доноров.

"Это важное решение, которое позволяет нам объединить усилия граждан и государства для поддержки нашей армии и граждан, оказавшихся в зоне конфликта", - комментирует пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это еще одно доказательство готовности нашей страны обеспечить необходимую помощь тем, кто борется за мир и безопасность на нашей территории".



Передача техники в зону спецоперации является ключевым элементом гуманитарной помощи, направленной на облегчение жизни граждан, а также на поддержку Вооруженных Сил. Без уплаты госпошлины процесс передачи станет более быстрым и прозрачным, способствуя оперативному использованию полученного оборудования.



Народный фронт, который активно участвует в организации гуманитарной помощи, приветствует данное решение. "Это решение дает возможность увеличить количество транспортных средств, которые мы сможем направить на передовой, где каждая единица техники может спасти жизни и существенно улучшить условия службы наших героев", - говорит один из лидеров организации.



Согласно закону, все транспортные средства должны соответствовать определенным техническим требованиям и быть готовы к немедленному использованию. Проверка техники будет осуществляться соответствующими органами, чтобы гарантировать ее надежность и соответствующее использование.



Эта инициатива правительства является дополнительным свидетельством поддержки Вооруженных Сил и граждан, сталкивающихся с трудностями в зонах конфликта. Власти продолжают искать способы улучшить условия жизни и работы бойцов.