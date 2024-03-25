Министерство иностранных дел Филиппин вызвало временного поверенного в делах Китая и вручило ноту протеста против действий китайской береговой охраны в спорных водах Южно-Китайского моря. Филиппинская сторона расценила эти действия как нарушение суверенитета и угрозу безопасности своих граждан.

Министерство иностранных дел Филиппин на фоне нарастающей напряженности в Южно-Китайском море вызвало временного поверенного в делах Китайской Народной Республики для вручения ноты протеста в связи с недавними инцидентами с участием китайской береговой охраны.

Фото: Министерство иностранных дел Филиппин Как сообщил глава филиппинского внешнеполитического ведомства Хосе Кармен Хулио, ноту передали в связи с "неприемлемыми и незаконными" действиями китайских властей в акватории Южно-Китайского моря, которые "представляют серьезную угрозу миру, стабильности и безопасности в регионе".

По словам министра, инциденты произошли в районе Скарборо-Шолз, спорной территории, на которую претендуют как Китай, так и Филиппины. Филиппинские власти утверждают, что китайские корабли береговой охраны неоднократно препятствовали свободному передвижению филиппинских рыболовных судов в этом районе, что является грубым нарушением норм международного права.



"Мы решительно осуждаем данные действия Китая, которые представляют собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Филиппин. Подобные провокации неприемлемы, и мы требуем, чтобы Китай немедленно прекратил эти незаконные действия", - заявил Хулио.



Напряженность в Южно-Китайском море, который Китай считает своей "исторической" акваторией, не утихает на протяжении многих лет. Помимо Филиппин, территориальные претензии в этом регионе предъявляют также Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань. Страны-участницы спора неоднократно обвиняли Пекин в милитаризации региона и агрессивных действиях в отношении соседних государств.



Эксперты полагают, что обострение ситуации в Южно-Китайском море может привести к серьезной эскалации конфликта между Китаем и его соседями, а также создать риски для свободы судоходства в этом важном торговом маршруте. Аналитики также предупреждают, что кризис может спровоцировать вмешательство США, которые выступают гарантом безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и неоднократно осуждали действия Китая в Южно-Китайском море.



Министерство иностранных дел Филиппин заявило, что будет продолжать дипломатические усилия для урегулирования спора мирным путем, однако не исключает возможности обращения в международные судебные инстанции, если Китай не прекратит свои "провокационные" действия.



"Мы призываем Китай проявить сдержанность и уважать нормы международного права. Мирное и стабильное Южно-Китайское море отвечает интересам всех стран региона", - подчеркнул Хосе Кармен Хулио.