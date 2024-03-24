На борту пилотируемого корабля "Союз МС-25" успешно завершилась экспедиция к МКС с космодрома Байконур. Пилоты Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон выполняют все нужные задачи и готовы к стыковке к модулю "Причал".

Долгожданный старт пилотируемого корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур состоялся сегодня в 15:36 мск, сообщает российское космическое агентство «Роскосмос».

На борту корабля «Союз МС-25» находятся три члена экипажа: Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. Запуск космического аппарата, его отделение от третьей ступени ракеты, развертывание антенн и солнечных батарей, остальные этапы полета проходят по плану. Стыковка корабля «Союз МС-25» с модулем МКС «Причал» запланирована на 25 марта в 18:10 мск. Стыковка будет осуществляться в автоматическом режиме, под управлением российского Центра управления полетами.

«Союз МС-25» — модернизированная версия легендарного корабля «Союз», который уже более полувека является рабочей лошадкой российской космической программы. Корабль предназначен для доставки экипажа из трех человек на МКС и обратно, обеспечивая системы жизнеобеспечения, навигации и связи экипажа во время пребывания в космосе.

Командир корабля «Союз МС-25» Олег Новицкий — ветеран-космонавт с большим опытом космических полетов. Ранее он работал бортинженером на МКС и провел в космосе более 190 дней. Летчик-испытатель и инженер Марина Василевская совершает свой первый полет в космос. Трейси Дайсон, американский астронавт, также является ветераном космических полетов, отслужив в нескольких миссиях на МКС.

Ожидается, что миссия корабля «Союз МС-25» продлится шесть месяцев, в течение которых экипаж проведет ряд научных экспериментов и демонстраций технологий, а также проведет техническое обслуживание и модернизацию систем МКС. Ожидается, что миссия также внесет свой вклад в развитие новых космических технологий и подготовку следующего поколения астронавтов.

Запуск корабля «Союз МС-25» является значимым событием в истории освоения космоса, знаменующим собой еще один шаг вперед в мирном использовании космического пространства на благо всего человечества. Это свидетельство продолжающегося сотрудничества России с международными партнёрами в области освоения космоса.