Китай успешно запустил спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2" и два малых спутника "Тяньду-1" и "Тяньду-2" с космодрома Вэньчан. Это важный шаг в реализации долгосрочной стратегии Китая по исследованию и использованию космического пространства.

В космическом пространстве над китайским космодромом Вэньчан в провинции Хайнань развернулась новая страница космической орбиты. В 03:31 по московскому времени 20 марта успешно был осуществлён запуск спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" и двух малых спутников "Тяньду-1" и "Тяньду-2" на ракете-носителе "Чанчжэн-8". Это явление представляет собой значительный шаг в планах Китая по освоению космического пространства и подготовке к будущим лунным и межпланетным миссиям.

Фото: Хinhua news"Цюэцяо-2" станет ключевым элементом в обеспечении бесперебойной связи между Землёй и лунными аппаратами, включая уже работающую миссию "Чанъэ-4" и запланированные "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" в 2026 году и "Чанъэ-8" в 2028 году. Спутник обладает передовыми технологиями и предназначен для работы в условиях глубокого космоса, что позволит значительно улучшить качество связи и передачу данных в ходе космических миссий.

Планируется, что к 2040 году "Цюэцяо-2" войдёт в состав более широкой сети спутников-ретрансляторов, которая будет служить основой для коммуникации в рамках пилотируемых лунных программ и исследований других планет, включая Марс и Венеру. Это созвездие спутников станет фундаментальной частью китайских усилий по исследованию космоса и поддержке дальнейших космических экспедиций.



Малые спутники "Тяньду-1" и "Тяньду-2" предназначены для проведения тестовых задач, направленных на создание и оптимизацию группировки спутников в орбитальном пространстве.



Кроме того, новое созвездие спутников-ретрансляторов будет играть важную роль в обеспечении связи, навигации и поддержки дистанционного зондирования для китайской исследовательской станции, планы по строительству которой на южном полюсе Луны уже заявлены.



Этот успешный запуск отмечает важный шаг в реализации долгосрочной стратегии Китая по исследованию и использованию космического пространства, что несомненно укрепит позиции страны на международной арене в качестве космической державы.