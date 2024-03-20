Китайские запасы казначейских облигаций США упали до $797,7 млрд в январе, что является рекордно низким уровнем с 2018 года, согласно данным минфина США. Эта смена инвесторской стратегии может повлиять на мировые рынки и международные отношения.

По данным Министерства финансов США, в январе 2024 года Китай сократил свои вложения в казначейские облигации США до $797,7 млрд, что на $18,6 млрд меньше, чем в декабре 2023 года ($816,3 млрд). Это самый низкий уровень китайских резервов в американских гособлигациях с ноября 2010 года.

Эксперты расходятся во мнениях относительно причин столь резкого сокращения. Одни считают, что это часть более широкой стратегии Пекина по диверсификации международных резервов и постепенному отходу от доллара США. Другие объясняют происходящее необходимостью высвободить средства для поддержки замедляющейся китайской экономики.

"Уменьшение вложений в американский госдолг - это, безусловно, тревожный сигнал для Вашингтона, - комментирует ситуацию Джеффри Халли, старший аналитик Центра стратегических и международных исследований. - Китай недвусмысленно демонстрирует намерение ослабить зависимость от доллара и американских активов. Впрочем, пока рано говорить о полном разрыве финансовых связей между двумя державами".



Действительно, несмотря на январское сокращение, Китай сохраняет статус крупнейшего в мире держателя казначейских облигаций США с огромным отрывом от Японии ($1,2 трлн) и других стран. Однако тенденция к уменьшению американских активов в пекинском портфеле прослеживается на протяжении последних лет - ещё в 2011 году их объём превышал $1,3 трлн.



Ситуация осложняется на фоне продолжающегося обострения американо-китайских противоречий по целому ряду направлений - от торговых споров до вопросов кибербезопасности и статуса Тайваня. Рост напряженности в двусторонних отношениях подталкивает Пекин к более решительным шагам по демонстративному отказу от долларовой зоны.



"Нынешние действия Китая - ещё один признак того, что эпоха доминирования доллара в мировой экономике и финансовой системе подходит к концу, - резюмирует Джозеф Причард, экономический обозреватель газеты Wall Street Journal. - Хотя американская валюта сохранит свои позиции в обозримом будущем, роль юаня и других резервных денег будет неуклонно расти. Вашингтону придется приспосабливаться к новым реалиям".