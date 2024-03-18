В ходе пресс-конференции в Сеуле, Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил о готовности страны активно поддерживать Украину, однако исключил возможность прямого военного вмешательства. Поддержка будет ограничена гуманитарной помощью и экономической поддержкой, а также поставками оборонительного оборудования в рамках международного права.

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик вызвал бурю обсуждений своими недавними заявлениями о поддержке Украины. В ходе пресс-конференции, которая прошла в столице Сеуле, министр заявил, что его страна готова оказывать активную поддержку Украине в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

"Мы говорим об активной, но не о полной поддержке Украины в ее усилиях по защите своей территории от агрессии. Республика Корея осуждает любые попытки нарушения международного права и принципов невмешательства во внутренние дела других стран", - заявил министр Син Вон Сик.

Его заявление вызвало как одобрение, так и критику со стороны различных политических кругов. Некоторые высказали мнение, что активная поддержка со стороны Кореи может стать дополнительным стимулом для международного сообщества поддержать Украину. В то же время, другие считают, что такие заявления могут негативно отразиться на дипломатических отношениях Кореи с другими государствами.

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Представители украинского правительства приветствуют заявление министра обороны Кореи и выражают благодарность за поддержку, а также надеются на дальнейшее сотрудничество.