В апреле Вооруженные Силы России проведут испытания модернизированной версии беспилотного бронеавтомобиля "Зубило", разработанного компанией "Ремдизель". Испытания направлены на проверку усовершенствований, в том числе снижения веса и увеличения проходимости, что делает беспилотник более эффективным на поле боя.

В апреле текущего года российские вооруженные силы проведут испытания значительно модернизированного беспилотного бронеавтомобиля, который получил название "Зубило". Данная информация была раскрыта в официальном пресс-релизе предприятия-разработчика "Ремдизель", подчеркивающем стремление к усилению и автоматизации вооруженных подразделений.

Интерес к автономным боевым платформам в мировой военной практике стремительно растет. Обновленное "Зубило" предстает как часть глобальной тенденции к армии будущего, где беспилотные технологии играют ключевую роль в повышении эффективности и безопасности военных действий.

Проект "Зубило" впервые был представлен широкой общественности на форуме "Армия-2023", произвел фурор среди экспертов и представителей военной сферы благодаря инновационным характеристикам. С тех пор конструкторское бюро "Ремдизель" провело серьезную работу по улучшению проекта, учитывая пожелания и требования заказчика - Министерства обороны Российской Федерации.



Одним из ключевых доработок стало снижение веса машины, которое не только улучшило ее мобильность, но и проходимость, что крайне важно в условиях разнообразных ландшафтов. Изменения коснулись и функционала: "Зубило" теперь предназначено не только для транспортировки боеприпасов и подзарядки коммуникационного оборудования, но и для эвакуации раненых, что значительно расширяет сферу его применения на поле боя.



Нововведениям подверглась и огневая поддержка: беспилотник может быть использован для оказания огневой поддержки штурмовым подразделениям, благодаря чему увеличивается эффективность наступательных операций.



Апробация обновленной модели "Зубила" будет проводиться в условиях максимально приближенных к боевым, что позволит всесторонне оценить ее возможности и внести окончательные коррективы перед запуском в массовое производство.



"Наши инженеры сделали большую работу по оптимизации конструкции и улучшению технических характеристик 'Зубила'. Мы уверены, что данный проект станет значительным вкладом в повышение боевой мощи и технологической совершенности российской армии", — комментирует глава департамента инновационных проектов компании "Ремдизель".



Таким образом, модернизация беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" является примером успешного внедрения прогрессивных технологий в сфере военной индустрии, что открывает новые перспективы для развития вооруженных сил Российской Федерации и повышения их боеготовности к реализации сложнейших задач на современном этапе.